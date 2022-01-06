بملعقة من الكاكاو اعملي سحلب بالشكولاتة لكي ولعائلتك للاستمتاع بليلة دافئة

يعد السحلب بالشكولاتة من المشروبات الساخنة الشهية التي يتم تناولها في فصل الشتاء، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بنكهة رائعة وشهية في المنزل، ايضاً يتكون السحلب من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي السحلب والشكولاتة ويعرف عن السحلب بفوائده الكثيرة في الشتاء، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت حيث يمكن تحضيره في أقل من ١٠ دقائق ايضا يمكن تحضيره بنكهات مختلفة مثل نكهة الفراولة ونكهة الفانيليا، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل السحلب بالشكولاتة بسهولة في المنزل.

مكونات عمل سحلب بالشكولاتة

يتكون السحلب بالشكولاتة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب من الحليب السائل.

ملعقتان صغيرتان من السحلب.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

نصف كوب من الشكولاتة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير سحلب بالشكولاتة لذيذ هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بوضع السحلب مع الحليب والكاكاو ونقلبهم جيداً، ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة من السكر. ثم نضيف الشكولاتة ونضعهم على نار متوسطة مع التقليب حتى تتجانس المكونات جيداً. عند سمك السحلب نقوم برفعه من على النار، ثم نقوم بتوزيعه على الفناجين ويصبح جاهز للتقديم. وبهذا نكون قد قدمنا أحلى سحلب بالشكولاتة لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد للحليب على الجسم والبشرة حيث يعرف بفوائده الكثيرة للبشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-