مشروب سحري لطرد البلغم وعلاج الكحة الحادة والمزمنة ونزلات البرد بدون أدوية خلال 3 ساعات فقط

نزلات البرد من أكثر الأمراض التي يعاني منها الكثير من الناس خصوصا عند حلول فصل الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة وهناك العديد من الأعراض التي تصيب الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد وتكون هذه الأعراض قوية ولا يمكن تحملها من خلال هذا المقال سنتعرف على العديد من هذه الأعراض التي تحدث لمرضى نزلات البرد وطريقة تخفيف هذه الأعراض ومنها البلغم والكحة والتعرض للحرارة الشديدة واحمرار الجلد وبعض الأعراض الأخرى ‏من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة التخلص من البلغم بالتحديد طريقة علاج هذه المشكلة من خلال استخدام بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على التخفيف من أعراض البلغم والتخلص منها سنتحدث عن مكونات هذه المشروبات.

مشروب اوراق التخلص للتخلص من الكحة والبلغم

فيما يلي سنتحدث عن احد المشروبات المفيدة للتخلص من الكحة البلغم وهو مشروب مغلي أوراق الجوافة الذي يساعد على التخلص من البكتيريا و الجراثيم الموجودة في الجسم وبالتالي يخفف من أعراض البلغم كما أنه يعمل على توسيع الشعب الهوائية وطريقة إعداد هذا المشروب هي:

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نحضر كوب كبير من الماء ونضعه على النار حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

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‏ بعد ذلك نضع داخل الماء بعض من اوراق الجوافة الطازجة.

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‏ ننتظر حتى يصل المشروب إلى مرحلة الغليان بعد ذلك نرفعه من النار ونضعه في كوب.

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‏ نظيف له ملعقة من العسل الطبيعي ونتناول المشروب.

يمكن تناول مشروب يوميا أثناء الإصابة بنزلات البرد كما انه يساعد على تحسين نسبة الأكسجين التي تدخل إلى الرئتين وإذابة البلغم والتخفيف من السعال.

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مشروب العسل والليمون للتخلص من الكحة والبلغم

يحتوي ‏العسل الأبيض على العديد من الفيتامينات التي تؤدي الى إذابة البلغم في الفم لانه يحتوي على مضادات الأكسدة ويؤدي إلى تنشيط الجهاز المناعي ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن خطوات إعداد مشروب العسل والليمون وهي:

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