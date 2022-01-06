طريقة عمل البقلاوة أو الجلاش بالمكسرات في البيت زي الحلواني تماماً والطعم تحفة

يعتبر الجلاش من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثير من الأشخاص فيتم تحضير الجلاش بخطوات بسيطة وسهلة للغاية في المنزل، فترغب كل أم في أن تحضرها مأكولاتها بنفسها في منزلها دون أن يقوم أطفالها بشرائها من الخارج وتتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات المتبعة في تحضير الجلاش بالمسكرات.

تحضير الجلاش بالمكسرات (البقلاوة)

يتم تحضير الجلاش بالمكسرات بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير الجلاش بالمسكرات.

نصف كيلو جرام من الجلاش. نصف كأس من اللوز المجروش. نصف كأس من البندق المجروش. نصف كأس من الفستق المجروش. ربع كأس من عين الجمل المجروش. نصف كأس من السكر المطحون. كوب من الشربات. سمن مذاب أي نوع.

مكونات الجلاش بالمكسرات (البقلاوة)الخطوات المتبعة في تحضير الجلاش بالمكسرات (البقلاوة)

يتم تحضير الجلاش بالمكسرات باتباع خطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

يجب أن يتم تسخين الفرن ودهن الصينية بالسمنة. يتم الحصول على بولة ثم يتم وضع فيها كلًا من البندق وعين الجمل والفستق والسكر مع التقليب جيدًا. يتم وضع نصف الكمية المتبقية من الجلاش في الصينية مع الدهن بين كل طبقة والأخرى باستخدام السمن. يتم توزيع خليط المكسرات فوق الجلاش مع مراعاة التوزيع بصورة متساوية على الصينية. بعد ذلك يتم توزي طبقة من الجلاش ويتم الدهن بالسمن ويتم دهن الطبقة الأخيرة من الجلاش أيضًا بالسمن حتى يكون مورق ومقرمش. يمكن حشو كل ورقة على حدى على شكل أسطواني وتقطيعها إلى اصابع صغيرة. يتم تقطيع الجلاش بالشكل الذي ترغبون فيه ثم يتم إدخاله إلى الفرن وتركه لحين أن ينضج. بعد ذلك يتم إخراجه من الفرن ووضع فوقه الشربات. يتم تركه لحين أن يبرد ثم يقدم وبالهناء عليكم جمعيًا.

طريقة تحضير الجلاش بالمكسرات (البقلاوة)طريقة تحضير الشربات

يتم تحضير الشربات بطريقة سهلة للغاية وهو لازم لسقي وتزيين الحلويات ويجب أن يكون بارداً اثناء الاستخدام وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضيره.

كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض الخشن. كوب نصف الكوب من المياه الفاترة. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. قطرات من مياه الورد الطبيعي.

مكونات الشربات لسقي البقلاوة