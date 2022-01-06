ب3 أكواب دقيق أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطعم ومذاق أحلي من الجاهز

يمكن تحضير الحواوشي في المنزل بطرق عديدة مثل: الحواوشي في الطاسة، والحواوشي داخل الفرن، وهناك طريقة أخرى يمكن تحضير الحواوشي بها وهي الحواوشي على الفحم فيتميز حواوشي هذه الطريقة بالرائحة الشهية والمذاق الرائع، الجدير بالذكر أن هذه الأكلة مصرية ولها أسماء كثيرة مختلفة من منطقة لأخرى فمثلاً في محافظة الإسكندرية يطلقون عليها ( عيش باللحمة ) ويضيفون عليها بعض الإضافات.مكونات عمل حواوشى مصري على الفحم
مكونات عجينة الحواوشي
- ٣ أكواب دقيق.
- كوب ماد دافئ.
- ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.
- ملعقة خميرة فورية كبيرة.
- رشة كزبرة مفرومة.
- ملعقتان سكر.
- ملعقة ملح صغيرة.
- مقدار ربع كوب زيت ذرة.
- رشة كمون صغيرة.
- مكونات الحشوة :
- ملعقة بهارات مشكلة صغيرة.
- ٢٥٠ جرام لحم مفروم مخلوط بالدهن.
- بصلة كبيرة.
- حبتان فلفل أخضر
- حبة طماطم كبيرة.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- فصان ثوم مهروسين.
- ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.
طريقة تحضير الحشوة
- نخلط جميع المكونات معاً : فلفل، لحمة، بهارات مشكلة، شطة، ملح، طماطم، ثوم، بصل جيداً في الخلاط الكهربي على سرعة متوسطة لنحصل على خليط ناعم.
طريقة تحضير الحواوشي
- في البداية نضع كوبين ونصف دقيق في الخلاط ونضيف لهم المكونات التالية : السكر، الملح، الكزبرة، الفلفل، الكمون، الخميرة ونخلط المكونات معاً.
- ثم نضيف لهم الزيت والماء ونخلط المكونات مرة ثانية ليختلطوا معاً ونحصل على العجينة.
- بعد ذلك نضيف الكمية الأخرى من الدقيق بشكل تدريجي ونشغل الخلاط لنحصل على عجينة متماسكة وناعمة ثم نضعها في طبق سبق دهنه بالزيت.
- ثم نغلف العجين باستخدام ورق النايلون ونتركه في مكان به حرارة دافئة لمدة ساعة ليتضاعف حجمها.
- ثم نقطع العجين ١٨ قطعة، ونضعها مرة ثانية لتختمر لمدة تلت ساعة.
- نضع الدقيق على سطح مستوٍ ونفرد كل كرة على شكل الرغيف، ونضع الحشوة في المنتصف ونغطيها بطبقة أخرى، ثم نضغط على أطراف العجينة جيداً لنغلقهم جيداً معاً.
- ثم نضع الأرغفة جانباً وتترك لمدة عشر دقائق حتى ترتاح جيداً، ثم نضغط على سطح الأرغفة لتلتصق الحشوة مع العجينة.
- ثم نضع زيت الذرة في المقلاة على نار عالية ونمسح أرغفة الحواوشي بالزيت ونضعها في المقلاة وننتظر قليلاً لتأخذ اللون الذهبي، ونقلب الرغيف على الوجه الآخر ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من الكمية.
- ثم بعدها نقوم بقلب الرغيف على وجهه الآخر، حيث تتكرر هذه العملية حتى يصبح الرغيف بشكل كامل قد تحول لونه إلى اللون الذهبي.
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يمكن تحضير الحواوشي في المنزل بطرق عديدة مثل: الحواوشي في الطاسة، والحواوشي داخل الفرن، وهناك طريقة أخرى يمكن تحضير الحواوشي بها وهي الحواوشي على الفحم فيتميز حواوشي هذه الطريقة بالرائحة الشهية والمذاق الرائع، الجدير بالذكر أن هذه الأكلة مصرية ولها أسماء كثيرة مختلفة من منطقة لأخرى فمثلاً في محافظة الإسكندرية يطلقون عليها ( عيش باللحمة ) ويضيفون عليها بعض الإضافات.مكونات عمل حواوشى مصري على الفحم
مكونات عجينة الحواوشي
- ٣ أكواب دقيق.
- كوب ماد دافئ.
- ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.
- ملعقة خميرة فورية كبيرة.
- رشة كزبرة مفرومة.
- ملعقتان سكر.
- ملعقة ملح صغيرة.
- مقدار ربع كوب زيت ذرة.
- رشة كمون صغيرة.
- مكونات الحشوة :
- ملعقة بهارات مشكلة صغيرة.
- ٢٥٠ جرام لحم مفروم مخلوط بالدهن.
- بصلة كبيرة.
- حبتان فلفل أخضر
- حبة طماطم كبيرة.
- ملعقة صغيرة شطة.
- ملعقة ملح صغيرة.
- فصان ثوم مهروسين.
- ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.
طريقة تحضير الحشوة
- نخلط جميع المكونات معاً : فلفل، لحمة، بهارات مشكلة، شطة، ملح، طماطم، ثوم، بصل جيداً في الخلاط الكهربي على سرعة متوسطة لنحصل على خليط ناعم.
طريقة تحضير الحواوشي
- في البداية نضع كوبين ونصف دقيق في الخلاط ونضيف لهم المكونات التالية : السكر، الملح، الكزبرة، الفلفل، الكمون، الخميرة ونخلط المكونات معاً.
- ثم نضيف لهم الزيت والماء ونخلط المكونات مرة ثانية ليختلطوا معاً ونحصل على العجينة.
- بعد ذلك نضيف الكمية الأخرى من الدقيق بشكل تدريجي ونشغل الخلاط لنحصل على عجينة متماسكة وناعمة ثم نضعها في طبق سبق دهنه بالزيت.
- ثم نغلف العجين باستخدام ورق النايلون ونتركه في مكان به حرارة دافئة لمدة ساعة ليتضاعف حجمها.
- ثم نقطع العجين ١٨ قطعة، ونضعها مرة ثانية لتختمر لمدة تلت ساعة.
- نضع الدقيق على سطح مستوٍ ونفرد كل كرة على شكل الرغيف، ونضع الحشوة في المنتصف ونغطيها بطبقة أخرى، ثم نضغط على أطراف العجينة جيداً لنغلقهم جيداً معاً.
- ثم نضع الأرغفة جانباً وتترك لمدة عشر دقائق حتى ترتاح جيداً، ثم نضغط على سطح الأرغفة لتلتصق الحشوة مع العجينة.
- ثم نضع زيت الذرة في المقلاة على نار عالية ونمسح أرغفة الحواوشي بالزيت ونضعها في المقلاة وننتظر قليلاً لتأخذ اللون الذهبي، ونقلب الرغيف على الوجه الآخر ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من الكمية.
- ثم بعدها نقوم بقلب الرغيف على وجهه الآخر، حيث تتكرر هذه العملية حتى يصبح الرغيف بشكل كامل قد تحول لونه إلى اللون الذهبي.