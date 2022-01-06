ب3 أكواب دقيق أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطعم ومذاق أحلي من الجاهز

يمكن تحضير الحواوشي في المنزل بطرق عديدة مثل: الحواوشي في الطاسة، والحواوشي داخل الفرن، وهناك طريقة أخرى يمكن تحضير الحواوشي بها وهي الحواوشي على الفحم فيتميز حواوشي هذه الطريقة بالرائحة الشهية والمذاق الرائع، الجدير بالذكر أن هذه الأكلة مصرية ولها أسماء كثيرة مختلفة من منطقة لأخرى فمثلاً في محافظة الإسكندرية يطلقون عليها ( عيش باللحمة ) ويضيفون عليها بعض الإضافات.

مكونات عمل حواوشى مصري على الفحم

مكونات عجينة الحواوشي

٣ أكواب دقيق.

كوب ماد دافئ.

ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.

ملعقة خميرة فورية كبيرة.

رشة كزبرة مفرومة.

ملعقتان سكر.

ملعقة ملح صغيرة.

مقدار ربع كوب زيت ذرة.

رشة كمون صغيرة.

مكونات الحشوة :

ملعقة بهارات مشكلة صغيرة.

٢٥٠ جرام لحم مفروم مخلوط بالدهن.

بصلة كبيرة.

حبتان فلفل أخضر

حبة طماطم كبيرة.

ملعقة صغيرة شطة.

ملعقة ملح صغيرة.

فصان ثوم مهروسين.

ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الحشوة

نخلط جميع المكونات معاً : فلفل، لحمة، بهارات مشكلة، شطة، ملح، طماطم، ثوم، بصل جيداً في الخلاط الكهربي على سرعة متوسطة لنحصل على خليط ناعم.

طريقة تحضير الحواوشي