بنصف كيلو صدور أعملي الفراخ بانيه بتتبيلة وخلطة المطاعم الشهيرة بطعم خطير

تعتبر الفراخ نوع من أنواع اللحوم التي يكون عليه إقبال كبير من جميع الأشخاص وبالتحديد الأطفال حيث أن يتم تناولها بكثرة وقد تحتوي الفراخ على العديد من العناصر الغذائية ومن ضمنها البروتينات والفيتامينات فهما من العناصر الأساسية اللازمة لجسم الإنسان، ومن الممكن أن نقوم بالكثير من الوصفات من خلال الفراخ ومن أمثلة هذه الوصفات هي الفراخ المشوية أو كفتة الفراخ أو الفراخ بانيه أو الفراخ المحشية بالجبن ويوجد غير ذلك العديد من الوصفات.

نصف كيلو من صدور الفراخ.

حبتان كبيرتان من البصل.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

بيضتان.

كوب واحد كبير من البقسماط الناعم.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

في البداية يتم تجهيز نصف كيلو من صدور الفراخ ويتم تقطيعها على شكل شرائح ثم نحضر طبق عميق ونضع به حبتان كبيرتان الحجم من البصل ويكون مبشور.

ثم نضيف إلى البصل ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر وربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل وجوزة الطيب ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك نضع شرائح الفراخ بانيه في هذه التتبيلة ويتم تغطيتها ونضعها في الثلاجه ونتركها لمدة ساعتين أو أكثر وبعد مرور هذه المدة نحضر طبق ونضع به بيضتان ورشة من الملح والفلفل الأسود ويتم خفق البيض جيدا.

ونحضر طبق مسطح ونضع به كوب واحد كبير من البقسماط الناعم ويتم تجهيز طبق آخر ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض وبعد ذلك نضع طاسة عميقة على النار وبها كمية مناسبة من الزيت النباتي.

وعند تسخين الزيت يتم وضع شرائح الفراخ بانيه في الدقيق ثم نضعها في البيض وبعد ذلك يتم وضعه في البقسماط وبعد ذلك نضعه مباشرة في الزيت السخن ونتركه حتى يكون باللون الذهبي المفضل ثم يتم إخراجه ووضعه في طبق ويتم تقديمه.

مكونات عمل الفراخ بانيهطريقة عمل الفراخ بانيه