الهضم الكيميائي والهضم الميكانيكي والفرق بينهما

الهضم الكيميائي، والهضم الميكانيكي، هما مصطلحان ثار حولهما النقاش والجدال العلمي حول عملية الهضم ذاتها مجردة من التفصيلات ومراحلها، ولعل ذلك بسبب أن الهضم يعتبر من العمليات الحيوية والوظائف المنظمة في جسم الإنسان، وذلك لأنه عملية الهضم هي السبب الرئيسي في تحويل الطعام إلى طاقة، ومواد نافعة للجسم البشري، والهضم له أدواته ومكوناته، والتي سوف نتناولها هنا بشئ من الإيضاح والتفسير، وسوف نشاهد معا كيفية التعاون والاتحاد والتسلسل والترتيب لمكونات عملية الهضم في السطور القادمة.

الهضم جزءان: الهضم الميكانيكي والهضم الكيميائي

إن عملية الهضم بشكل عام كما ذكرنا تنقسم إلى قسمين رئيسيين وهما:

أولاً: الهضم الميكانيكي: وهو أول عمليات الهضم، والجزء الأول منه ومحطتها الفم، وفيه يتم تقطيع الطعام وطحنه. عن طريق الأسنان، وبعد ذلك ينتقل الطعام المطحون عن طريق البلعوم كمحطة أولى، ثم إلى المريء، ثم بعد ذلك إلى المعدة.

ثانياً: الهضم الكيميائي: وهو العملية التي تتم بعد طحن الطعام وتقطيعه واستقراره في المعدة، والتي فيها يحدث امتزاج بالعصارات الهضمية الحمضية. والتي تقوم بإنتاجها الغدد المتواجدة في مناطق مختلفة من المعدة مثل: (غدد القاع، الغدد الفؤادية، الغدد البوابية.. إلخ). ثم بعد ذلك يتم إضافة العصارات الخاصة بالبنكرياس والكبد، وتتفاعل مع بعضها في عملية كيميائية معقدة. والتي تعمل في تفتيت وتقطيع الروابط بين جزيئات الطعام، ثم بعد ذلك يتم تحويله إلى مواد سهلة قابلة للامتصاص.

أهم الغدد المساعدة في عملية الهضم

ذكرنا في الأعلى أنواع من الغدد التي تلعب دوراً كبيرا في عملية الهضم الكيميائي، لكن هنا سوف نذكر أهم الغدد الملحقة بشكل عام بالجهاز الهضمي وهي:

1- الغدة اللعابية: إن الغدد اللعابية من أهم الغدد في جسم الإنسان، وفي عملية الهضم. فلقد أكد موقع “Harvard Health“، أن أهمية تلك الغدد نابع من إنتاجها اللعاب وإطلاقه في الفم، وأن هناك ثلاثة أزواج من الغدد اللعابية الكبيرة نسبياً، وهي: (الغدد النكفية، الغدد تحت الفك السفلي، الغدد تحت اللسان). واللعاب يساعد على هضم السكريات المعقدة.

2- البنكرياس: يعمل هذا الجهاز أو هذه الغدة بشكل رئيسي في عملية هضم الطعام، إذ يقوم بإفراز الهرمونات إلى الدم. والأنزيمات يرسلها إلى الجهاز الهضمي، ويمكن تقسيم أنزيمات البنكرياس إلى:

أنزيمات مسئولة عن هضم البروتين.

أنزيمات مسئولة عن هضم الكربوهيدرات.

وأنزيمات مسئولة عن تفتيت الدهون إلى أحماض.

3- الكبد: ويشتهر الكبد بأنه أكبر غدة في الجسم، لأنه يقوم بإفراز العصارة الصفراوية الضرورية واللازمة لهضم المواد الدسمة. وتحويلها إلى مواد بسيطة سهلة الامتصاص.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام موضوعنا عن الهضم الكيميائي، والهضم الميكانيكي، ونرجو أن نكون قد لبينا ولو قدر ضئيل من فضولك عزيزي القارئ لموقعنا “ثقفني”.