وصفة اليوم هي تحضير أفضل وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر وتكثيفة وعلاج الصلع في وقت قصير جداً، إليك سيدتي كيفية تكثيف وإطالة الشعر بسرعة فائقة وأيضاً إيقاف تساقطه، لتحضير هذه الوصفة سنحتاج إلى البصل فهو يزيد من كثافة الشعر ويمنع تساقطه، كما أنه يقوي بصيلات الشعر وذلك لأنه يحتوي على الكبريت بالإضافة إلى دوره في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، وكذلك يعالج التهابات بصيلات الشعر كما نحتاج إلى الثوم فهو يمنع تساقط الشعر وذلك لأنه يحتوي على مادة الأليسين، التي لها تأثير كالمضاد الحيوي الذي يوقف تساقط الشعر كما أن الثوم يزيد من نمو الشعر وقوته لأنه يحتوي على الزنك، بالإضافة إلى البقدونس فهو يحتوي على عناصر غذائية تعزز قوة الشعر، أفضل وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر وتكثيفة وعلاج الصلع في وقت قصير جداً.

أفضل وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر

تتكون الوصفة الهندية من العناصر التالية :

2 حبة بصل أحمر.

6 فصوص ثوم.

حزمة من البقدونس.

1 كوب صغير من زيت اللوز.

1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

بضع قطرات من زيت فيتامين ه.

1 ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

طريقة تكثيف الشعر وعلاج الصلع

خذ البصل وتقشر تزيل القشرة الخارجية ثم اغسله بالماء ونقطعه إلى شرائح صغيرة، ومن جانب آخر قشر فصوص الثوم واضف الفصوص إلى شرائح البصل وقطع البقدونس إلى قطع صغيرة وإضافة إلى البصل والثوم، ثم ضع المكونات في الخلاط الكهربائي مع إضافة زيت اللوز ثم تطحن المكونات جيداً، وبعد ذلك يسكب المزيج في مقلاة أو أي إناء مناسب وأضف زيت جوز الهند ثم ضع المقلاة على الموقد لمدة 15 دقيقة.

واستمر في تقليب الخليط وبعدها اترك الخليط حتى يبرد ثم ثم بتصفية الخليط بإستخدام قطعة قماش أو مصفاة، وضع الزيت في وعاء وأضف إليه زيت فيتامين ه وزيت القرنفل ثم امزج جيداً، وبعدها احتفظ بهذا الزيت في وعاء زجاجي ويمكنك الاحتفاظ به لفترة طويلة، والآن حصلنا على زيت سحري يعالج جميع مشاكل الشعر.

طريقة تطبيق الوصفة

ضعي هذا الزيت على شعرك بالكامل من الجذور وحتى أطراف الشعر ثم قومي بتدليك فروة رأسك بهذا الزيت لمدة دقيقتين، وبعد ذلك غطي شعرك بغلاف بلاستيكي واتركيه على الشعر لمدة ساعة كاملة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو بعد ذلك ويمكنك تطبيق هذه الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج، قدمنا لكم اليوم أفضل وصفة هندية سحرية لتطويل الشعر وتكثيفة وعلاج الصلع في وقت قصير جداً.