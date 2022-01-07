في 5 دقائق حضري كريب الخلاط بدون حليب ولا زبدة إقتصادي جدا بأقل المكونات من مطبخك والطعم خرافي

‏الكريب احد الوجبات السريعة التي يسهل عملها في المنزل لأنها لا تحتاج إلى الكثير من المكونات ولكن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلال إعداد الركويب فبعض الأمهات يعتمدن على طريقة إعداد الكريم من خلال العجين ولكن هناك طريقة أخرى يتم استخدامها بشكل اكبر في إعداد الكريب الحلو بشكل خاص وهي طريقة إعداد الكريب في الخلاط ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الكريب في الخلاط حتى يكون سهل ولا يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى ينضج وسنتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاجها حتى نستطيع إعداد كريب الخلاط في المنزل.

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مكونات عمل الكريب في الخلاط

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكريب في المنزل بتكلفة قليلة وباستخدام مكونات طبيعية موجودة لدينا في المنزل و دون أن نحتاج إلى العديد من الخطوات أو العديد من التفاصيل في عمل الكريب ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عمل الكريب داخل المنزل وهذه المكونات هي:

ملعقة كبيرة من الزيت.

بيضة واحدة.

كوب كبير من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من الملح ويمكن الاستغناء عن ملعقة الملح إذا كنا سنقوم بعمل الكريب الحلو .

كوب كامل من الدقيق

طريقة عمل الكريب في الخلاط

فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إلى اتباعها حتى نستطيع عمل الكريب داخل الخلاط وهذه الخطوات