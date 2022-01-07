عمل الاندومي زي الجاهز بالضبط لن تشتري بعد اليوم بأطعمة مختلفة بنفس الطعم والريحة بالضب

الاندومي من الوصفات التي من الممكن أن نقوم بعملها وإعداد مكوناتها في المنزل حيث أنه من السهل الاعتماد على مكونات منزلية بسيطة للحصول على وجبة صحية من الإندومي وتكون بديلة عن الإندومي الأصلي الجاهز والذي قد ثبتت مخاطره على الصحة للجسم البشري، وفيما يأتي توضيح لأهم المكونات التي لا بد من توفرها للحصول على وجبة الإندومي المنزلي المميزة والتي تعد آمن تماما ولا تتسبب في إحداث أي مشكلة صحية وبالتالي تعد هي البديل الأمثل للإندومي الجاهز، ومن خلال السطور القادمة نعرض أهم المكونات التي تساعد في التحضر السريع لوجبة الإندومي.

طريقة إعداد الاندومي في البيت

من الممكن أن نقوم بالتحضير لوصفة الإندومي المميزة من خلال التحضير لمقادير بسيطة، وتلك المقادير تعمل على إعطاء النكهة المميزة من الإندومي بل وأفضل كثيرا من الإندومي الجاهز، كما تعتبر تلك الوصفة من أهم الوصفات السريعة والبديلة للأطفال والكبار من محبي الإندومي الجاهز، ومن خلال الاستعمال لمقادير بسيطة من الممكن أن نقوم بعمل وجبة ممتازة من الإندومي البيتي والتي تعتبر أفضل الوصفات الصحية والتي تغني عن الشراء لهذا النوع من الشعرية الجاهزة شائعة الاستخدام والتي تضر بالجسم على حسب ما أقره الكثير من الأطباء عن مضار الإندومي على خلايا الجسم، وإليكم مكونات الوصفة:

نصف كيلو من نوع المكرونة الاسباجتي.

ربع ملعقة من الشطة.

ملح وفلفل أبيض ناعم.

ربع ملعقة زنجبيل مطحون.

ربع ملعقة قرفة.

القليل من البابريكا.

ماء أو أي نوع مرقة متوفرة.

القليل من بودرة البصل وبودرة الثوم.

مكونات إعداد الاندومي في البيتطريقة التحضير

من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال أن تتم خطوة السلق للمكرونة لمدة أقل من عشر دقائق ثم التصفية التامة للمكرونة تمام من الماء، وفي قدر آخر على النار نقوم بالإضافة لكل المكونات مع بعضها البعض وغليان المكونات لتنكيه المرقة و الماء المتوفر وبعدها نقوم بإضافة المكرونة مع التقليب الجيد مع المكونات خمس دقائق ومن ثم ترفع من النار، ويتم تقديم وجبة الإندومي ساخنة وتكون أفضل من الجاهزة.

قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال أسهل طريقة لعمل الاندومي في البيت بمكونات طبيعية أمن وصحي علي أطفالك بأطعمة مختلفة بنفس الطعم والريحة بتاعة الجاهز، يمكنك عمل التومي باكثر من نكهة مختلفة ومنها اندومي بطعم الدجاج او اندومي بطعم الخضروات أو اندومي بطعم اللحم والكثير من الأطعمة الأخري التي يعشقها أطفالك