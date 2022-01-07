الأكلة المفضلة جنب المحشي أعملي السبانخ على أصوله بكل تكاتها وأسرارها بطعم جنان

تعتبر السبانخ من أكثر أنواع الخضراوات التي تكون غنية جدا بالعناصر الغذائية ومن أمثلة هذه العناصر هي الحديد والكالسيوم والفيتامينات وغير ذلك الكثير حيث أن السبانخ تتميزبمذاق رائع وجميل، وهي من ضمن الأكلات التي تنتشر بكثرة في مصر ويزداد وجودها في فصل الشتاء لذلك هي تعد من الأكلات الشتوية والتي يتم تناولها عادة بجانب محشي الكرنب وطبق من السلطة والخبز.

نصف كيلو من السبانخ.

حبتان كبيرتان من البصل.

كوبان كبيران من عصير الطماطم.

كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء والشبت.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز المصري.

كمية مناسبة من المرقة سواء مرقة لحمة أو دجاج.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من السمنة أو الزيت.

نقوم بتجهيز وعاء ونضعه علي النار مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من السمنة ونضع حبتان كبيرتان من البصل ولابد من تقطيعه علي شكل مكعبات صغيرة الحجم ويتم تقليبه حتي يكون باللون الذهبي الفاتح.

وبعد ذلك نضيف كوبان كبيران من عصير الطماطم ونضع السبانخ بشرط أن يتم غسلها جيدا في البداية بالماء ونقوم بتقطيعها أو من الممكن أن تكون مفرومة ناعم ويتم تقليب السبانخ مع البصل وعصير الطماطم.

ثم نضيف إليهم نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ويتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز المصري، ونقوم بتقليبهم مرة أخري ونضع غطاء علي الوعاء ونتركهم علي النار لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذه المدة نضيف كمية مناسبةمن الكزبرة الخضراء والشبت المفروم وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها ونتركهم علي النار أيضا حوالي عشر دقائق ثم يتم رفعها من علي النار.

ونحضر طبق مناسب ونضع به السبانخ ونقوم بتقديمها مباشرة بجانب خبز وسلطة وغيرهم ومن الممكن أن نحضر طاسة ونضع بها كمية قليلة الزيت وملعقتان صغيرتان من الثوم المهروس، ويتم تقليبه وعندما يتغير لونه نضيف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة ثمنضع هذه الخلطة علي طبق السبانخ.

مكونات عمل السبانخطريقة عمل السبانخ