بعجينة ناجحة وطرية أعملي عجينة الكريب الأصلية بكوب دقيق وأسرار نجاحها في المنزل

يعد الكريب من أكثر الأكلات المشهورة في كل دول العالم حيث أنها من المأكولات التي تتميز بطعم جميل وجميع الأشخاص بلا إستنثاء يحبون تناوله وبالأخص صغار السن ويعتبر الكريب نوع من أنواع المعجنات أو الفطائر والتي تشبه الكانيلوني بطريقة كبيرة ومن الممكن أن يتم عملهم بنفس الطريقة فلا يوجد إختلاف بينهم، ومن أكثر ما يميز الكريب عن غيره أنه سهل جدا في تحضيره ومكوناته بسيطة ولا تكون مكلفة ويتمحشو الكريب بالكثير من الحشوات المختلفة فيمكن أن نقوم بعمل صنف حلو أو مالح من الكريب، فعندما يكون من ضمن الأصناف الحلو يتم حشوه بالمربي أو بالشوكولاته والكراميل ولكن عندما يكون من ضمن الأصناف المالحة يتم حشوه بتشكيلة من الجبن المختلفة أو باللحمة المفرومة أو بالشاورما أو بالسجق وغيرهم، ويتم تقديم الكريب بعدة أشكال مختلفة فقد يكون علي شكل إسطواني أو يكون علي شكل مثلث وأساس الكريب هو عجينته فطريقة عمل العجينة بسيطة وتكون غالبا سائلة قليلا.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

بيضة واحدة.

نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به بيضة واحدة وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ويتم تشغيل الخلاط وبعد ذلك نضع كوب واحد كبير من الحليب السائل ونستمر في تشغيل الخلاط.

ونضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي ويتم تشغيل الخلاط مرة آخري ثم نقوم بوضع ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا وكوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ولكن يتم إضافة الدقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخلط.

وبعد ذلك نحضر طبق عميق ومناسب ونضع به خليط عجينة الكريب ويتم تغطيتها ونتركها جانبا لمدة نصف ساعة تقريبا ثم نحضر طاسة مسطحة ونضعها علي النار ونضع بها نصف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي وعند تسخين الطاسة نضع كمية من عجينة الكريب بشرط أن تكون النار هادئة.

وبعد الإنتهاء من كمية عجينة الكريب نضع الكريب في طبق ويتم تجهيز الحشوة المرغوب فيها ونقوم بحشوه ثم قومي بلف الكريب بشكل إسطواني أو بشكل مثلث، ونضعه علي الطاسه الجريل ليكون شكله مثل الجاهز وندهنها بالزيت أو من الممكن أن نضعه في صينية ويتم دهنه بعصير الطماطم أو البشاميل ويتم إدخال الصينية في الفرن.

مكونات عمل عجينة الكريبطريقة عمل عجينة الكريب