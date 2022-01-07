بالبهارات السرية أعملي صدور الدجاج المتبلة على طريقة المطاعم بطعم وريحة رهيبة

تعتبر الفراخ من أكثر أنواع اللحوم التي يتم إستهلاكها بكثرة من قبل جميع الناس حيث أنها تتميز بطعم لذيذ وجميل وجميع الأطفال يعشق تناول الفراخ أكثر من اللحمة وبسبب هذا تبحث جميع السيدات عن الوصفات التي يكون فيها الفراخ مكون أساسي، وأن الفراخ تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية ومن أمثلة هذه العناصر هي البروتينات والفيتامينات وغيرها ويمكن أن يقوم بالعديد من المواصفات بإستخدام الفراخ ومن ضمنها صينية البطاطس بالفراخ أو الفراخ بانيه أو كفتة الفراخ أو أصابع الفراخ المقرمشة، فكل هذه الوصفات لها طعم رائع ويحبها معظم الناس والوصفة التي يتم تناولها بكثرة هي الفراخ بانيه.

نصف كيلو من صدور الدجاج.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الطماطم.

ثمرة واحدة من الجزر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كوب واحد كبير من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من المسترده.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والبابريكا.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به بصلة واحدة كبيرة الحجم بشرط أن تكون مبشورة ثم نضيف ثمرة واحدة من الطماطم المبشور وثمرة واحدة من الجزر المبشور وثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعم ونضع ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر المبشور أيضا.

وبعد ذلك يتم إضافة كوب واحد كبير من الزبادي وملعقتان كبيرتان من المستردة وملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم وملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي، ونضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح وربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ والبابريكا وربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها بإستخدام مضرب السلك للحصول على خليط متجانس.

ثم نضع صدور الدجاج في هذه التتبيلة ويتم تقليبهم مع بعض بطريقة جيدة ونضعها في الثلاجه لعدة ساعات أو لمدة ليلة كاملة وبعد ذلك يتم إستخدامها بالطريقة المرغوب فيها.

مكونات تتبيلة صدور الدجاجطريقة عمل تتبيلة صدور الدجاج