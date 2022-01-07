خلطة هندية كنز لتطويل الشعر بجنون بدهنة واحدة قبل النوم شعرك هينمو بسرعة الصاروخ

الشعر الناعم من أكثر الأشياء التي تجعل المرأة مميزأ حيث ان الفتاة التي تتمتع بشعر طويل تشعر بالثقة فى نفسها ويكون هذا مصدر سعادة لها على العكس من الفتاة التي تتمتع بشعر قصير وخفيف فإنها تشعر دائما بالخجل وعدم الثقة في النفس، وترغب في الوصول إلى الحل المناسب لتطويل الشعر وقد توجد أشياء كثيرة ومتعددة تعمل على تساقط الشعر فيصبح خفيف ومن ضمن هذه الأشياء هي إستخدام الكريمات وإستعمال الشامبو الغير مناسب لنوع الشعر، وكثرة إستخدام الأدوات التي تعمل على تنعيم وفرد الشعر مثل الستشوار ومكواة الشعر فكل هذه الأدوات قد تؤثر تأثير ضار على الشعر ولكن لمعالجة كل هذه المشاكل والحصول على شعر ناعم وجذاب ويكون طويل.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون هو ملعقتان صغيرتان من زيت اللوز وملعقتين صغيرتين من زيت جوز الهند ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها للحصول على خليط متجانس وضعي هذا الخليط في وعاء محكم الغلق ويتم الإحتفاظ به ونستخدمه بشكل يومي قبل النوم وهذا يتم من خلال التدليك لمدة خمس دقائق على فروة الرأس وبهذه الطريقة وعند الإستمرار أو الإنتظام بهذه الخلطة سوف نحصل على شعر طويل وجذاب.

وتوجد خلطة طبيعية آخرى تساعد على تطويل الشعر ومكوناتها هي بيضتان وملعقتان كبيرتان من المايونيز وملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي وملعقتان كبيرتان من زيت الصبار، ونقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به كل هذه المكونات التي تم ذكرها ويتم خلطهم جيدا مع بعض حتى يتم خفق البيض بطريقة جيدة، وقبل وضع هذه الخلطة يتم تمشيط الشعر ثم نضع هذه الخلطة ونتركها لمدة ساعتين على الأقل وبعد مرور هذه المدة يتم غسل الشعر بإستخدام الماء الفاتر.

مكونات خلطة زيت الخروع لتطويل الشعرطريقه عمل خلطة زيت الخروع لتطويل الشعر