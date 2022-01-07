في 3 أيام تخسيس الكرش بمكون واحد في كل البيوت هتخسي 30 كيلو في شهر بدون رجيم

‏هناك الكثير من الحالات في العالم التي تعاني من مشكلة الوزن الزائد وذلك بسبب تناول الوجبات السريعة وبعض العادات السيئة التي أصبحت منتشرة الآن في تناول الطعام والتي تكسب الجسم الكثير من الدهون ويحاول الكثير من الناس التخلص من هذه الدهون بواسطة تقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية وممارسة الرياضة وهناك بعض الوسائل المساعدة التي تساعد على حرق كمية كبيرة من الدهون وفي نفس الوقت لا تستهلك طاقة كبيرة أو جهدا كبيرا ومن الأمثلة على هذه الوسائل هي تناول المشروبات الساخنة التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد وسد الشهية و تقليل الدهون التي تدخل إلى الجسم ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد وصفات التخسيس البطن وهي وصفة الزنجبيل وأوراق القرفة ومكونات هذه الوصفة.

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طريقة إعداد مشروب التخسيس البطن

هناك العديد من المشروبات الحارقة التي تساعد على التخلص من كمية كبيرة من الدهون ‏وجميع هذه المكونات مكونات طبيعية تمنع تراكم الدهون تساعد على سد الشهية ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد مشروب تخسيس البطن وهذه المكونات هي:

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الزنجبيل البودرة.

أعواد من القرفة.

أوراق النعناع.

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طريقة إعداد مشروب تخسيس البطن

فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد مشروب يساعد على التخلص من البطن والكرش وهذه الخطوات هي :

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