اعملي بيتي فور العيد علي أصوله بطريقة سهلة وصحية وافضل من محلات المخبوزات والحلويات

يعد البيتي فور من أشهي والذ المخبوزات والحلويات المنتشرة والمشهورة في أغلب الوطن العربي، وهو مطلوب خاصتا في الأعياد لأنها أحلي العادات على الجميع، والبيتي فور يفضل أن يتم عملها في المنزل لأنه بيكون بأقل التكاليف كما يعطينا الطعم الذيذ والمذاق الرائع، ويتميز البيتي فور بالنعومة الذائبة وجميع أنواع كحك العيد معظم الناس يبحثون عن طرق عملها في البيت لأنها أفضل من شرائها جاهزة من محلات المخبوزات والحلويات، ويمكن عمل البيتي فور في البيت بطريقة صحية ونظيفة ومفيدة، وكما أن لها طرق عديد وأشكال مختلفة ومتنوعة عن كحك العيد، لذلك نجد أن السيدات يسرعون في البحث عن طرق عمل البيتي فور بجميع أنواعه المعروفة ويعتبر البيتي فور من أحلى وأشهى المخبوزات المفيدة والمشهورة في الوطن العربي.

كيلو من الدقيق.

كيلو إلا ربع من الزبدة الباردة.

350 جرام من السكر البودر.

50 جرام كاكاو خام.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من الملح.

لتزين البيتي فور شيكولاتة بيضاء أو بنى أو فارم سله اللون أو جوز هند أو مكسرات.

يتم إحضار طبق عميق ونضع به الزبدة الباردة والسكر البودر الذى يتم نخله ثم نضبه بالمضرب الكهربائي جيدا حتي تكون قوامه مثل الكريمة.

ثم نضيف إليه البيض والفانيليا ويتم خفقهم جيدا بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف اليه الدقيق المنخول مع رشه من الملح ويتم تقليبهم جيدا باستخدام الأيدي أو ملعقة لكى تتماسك العجينة.

ملحوظة : يجب عليكى أن تستخدمي دقيق حلويات.

يتم بدء تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة وبعد ذلك يجب علينا أن نضع هذه العجينة في الثلاجة لكى ترتاح لمدة عشرة دقائق.

وبعد ذلك نخرج العجينة من الثلاجة ونضعها في كيس حلواني ويتم أحضار صينية ونضغط على كيس الحلواني لتعطينا أشكال البيتي فور الصغيرة والجميلة.

وبعد ذلك يتم دخول الصينية إلى الفرن ونتركها حتى تعطينا اللون الذهبي المفضل لدى كثيرا من الناس وبعد أخراجها من الفرن يجب علينا أن نزينها بالأشكال الجميلة والمختلفة أو يتم تزين البيتي فور بالشيكولاته أو الفارم سله أو جوز الهند.

ثم نحضر طبق فيه بيتي فور بجميع أشكاله المتنوعة لتقديمه لأسرتك.

طريقة عمل البيتي فور ومكوناتها المكوناتطريقة التحضير