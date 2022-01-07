دفي نفسك في الشتا بطبق العدس أبو جبة بمكونات بسيطة وطعم ومذاق أول مرة تدوقيه

يعتبر العدس البني أو العدس أبو جبة من أكثر أنواع العدس إستهلاكا بين الناس حيث أن يتميز هذا العدس بمذاق جميل وشهى وقد يحتوي العدس البني على العديد من العناصر الغذائية، فهو غني جدا بالبروتينات والفيتامينات ومليء بالأملاح المعدنية اللازمة لجسم الإنسان وقد يوجد نوعان من العدس ومنه العدس الأصفر والعدس أبو جبة، فكلا منه له وصفات معينة ومختلفة عن النوع الآخر حيث كان يستخدم العدس الأصفر في عمل شوربة العدس وفتة العدس.

كوب واحد كبير من العدس أبو جبة أو العدس البني.

نصف كوب كبير من عصير الطماطم.

ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة.

حبة واحدة كبيرة الحجم من البصل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة بسيطة من الكمون.

كمية مناسبة من الماء.

نقوم أولا بغسل كوب واحد كبير من العدس أبو جبة بإستخدام الماء للتخلص من الأتربة والشوائب المتعلقة به تم تجهيز وعاء كبير ونضع بها كمية مناسبة من الماء الدافئ ثم نضيف كوب كبير من العدس أبو جبة الذي تم غسله ونتركه في الماء الدافئ لمدة ساعتين.

بعد ذلك يتم تجهيز وعاء ونضع على النار ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السمنة ثم نضيف بصلة واحدة كبيرة الحجم وبشرط أن تكون مبشورة، ثم نضع ملعقتان صغيرتان من الثوم المفروم ويتم تقليبهم مع بعض بإستمرار وعندما يكون لون البصل والثوم باللون الذهبي الفاتح نضيف إليهم كمية العدس المنقوع.

ونستمر في تقليب المكونات ونقوم بإضافة نصف كوب كبير من عصير الطماطم ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

ويتم تقليب المكونات مع بعضها ونتركها على النار لمدة عشرين دقيقة حتى يتم تسوية العدس بطريقة جيدة وبعد ذلك يتم رفع الوعاء من على النار ونضعه في طبق مناسب ويتم تقديمه مباشرة.

مكونات عمل العدس أبو جبةطريقة عمل العدس أبو جبة