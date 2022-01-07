بطاطس فارم فريتس الشهية في المنزل

تعتبر أصابع البطاطس وجبة خفيفة أساسية مع أي نوع من الوجبات السريعة، ويحب الأطفال البطاطس ومع ذلك، فإن تحميص البطاطس ليس متاحًا دائمًا، وقد تحتوي المنتجات المتاحة في السوبر ماركت على مواد حافظة خطرة، نتيجة لذلك، تفضل العديد من الأمهات عدم شراء هذه العناصر لأطفالهن، وأفضل خيار لتزويد أطفالك بالبطاطس اللذيذة والصحية هو تحضيرهم بنفسك في المنزل.

طريقة تحضير بطاطس فارم فريتس في المنزل:

هناك طريقة مفيدة وصحية لتحضير البطاطس وبمكونات بسيطة، وتتمثل في التالي:

كيلو بطاطس أو أكثر حسب الرغبة.

الكثير من الزيت.

مناديل مطبخ .

طريقة تحضير بطاطس فارم فريتس:

قومي بأتباع الخطوات التالية للحصول على أفضل بطاطس فارم فريتس.

قشري البطاطس واغسليها، ثم قطعيها إلى أصابع واغسليها مرة أخرى قبل تجفيفها بمنشفة نظيفة.

سخني الزيت حتى يسخن، ثم ضعي أصابع البطاطس فيه لمدة دقيقتين، ثم أخرجيها ورتبيها جنبًا إلى جنب على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة.

ضعي البطاطس في الفريزر لمدة ليلة كاملة، ثم انقليها إلى أكياس التخزين، وأغلقيها بإحكام، واحتفظي بها مجمدة لحين الحاجة.

يتم إخراجها من الفريزر قبل أن تتحول إلى اللون البني مباشرة، وتسقط في الزيت الساخن وهي لا تزال مجمدة.

طريقة عمل بطاطس فارم فريتس بالخل:

يمكن تحضير البطاطس بالخل من خلال خلط الخل مع مجموعة من المكونات، وهي كالتالي:

بطاطس.

خل.

ملح.

ماء مثلج.

طريقة التحضير:

يمكنك تحضير البطاطس من خلال أتباع الخطوات التالية:

يتم تقشير البطاطس، ثم يتم غسلها، ثم يتم تجفيفها بنفس الطريقة السابقة.

نحضر قدرًا من الماء ليغلي بالملح، والخل، ثم نضيف البطاطس ونطهى لمدة دقيقة واحدة.

أخرجي البطاطس من الماء، وضعيها في حوض به مكعبات ثلج.

بعد إخراج البطاطس من الماء، جففها بمنشفة نظيفة.

توضع أصابع البطاطس على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة وتوضع في لفريزر لمدة ليلة واحدة.

أخرجيها من الفريزر ثم ضعيها في أكياس تخزين، وضعيها مرة أخرى في الفريزر حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

كيف اصنع بطاطس مقلية بدون استخدام أي زيت؟

إذا كنت ترغب في طهي البطاطس بدون زيت، فعليك استخدام الطريقة الثانية، وبعد إخراجها من لفريزر، اتباع الخطوات التالية: