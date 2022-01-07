أسرع طريقة لعمل السمان المحشي بخلطة الأرز المختلفة زى المطاعم

السمان يعد من الأكلات اللذيذة والتي يعشقها عدد كبير من الناس وهي من ضمن الأكلات المشهورة في الدول العربية ومن الممكن أن يتم حشوها بالأرز أو بالفريك ولكن الذي يتم تناوله بكثرة من قبل جميع الأشخاص هو السمان بالأرز، حيث أنه يتميز بطعم لذيذ ورائع ويمكن تجهيز هذه الةكله بكل سهولة ولا تتطلب إلى جهد أو وقت كثير لتقديمها وعادة نقوم بتناول السمان المحشي بالأرز في وجبة الغذاء.

ويمكن أن نقدم بجانب السمان طبق من الملوخية والسلطة، ومنذ القدم كان يقدمون الناس السمان في العزائم أو في المناسبات المختلفة ومن الأشياء الضرورية التي لابد من إتباع هذا جيدا في عمل السمان أن نقوم بتنظيفه بطريقة جيدة للتخلص من الشوائب التي تتعلق به لأنها تعطيه رائحة غير مرغوب فيها.

كمية من السمان على حسب عدد الأشخاص.

كمية من الأرز المصري.

كمية مناسبة من الماء.

ثلاث أوراق من الورق اللورا.

ثلاث فصوص من الحبهان.

حبتان صغيرتان من البصل.

ثمرة واحدة من الجزر.

ثمرة واحدة من الطماطم.

عود واحد من الكرفس.

ملعقة واحده صغيره الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافه.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت أو السمنة.

نقوم بتجهيز السمان أولا ويتم غسله جيدا بالماء وبعد ذلك نحضر طاسة عميق على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمنة ثم نضيف كمية من الأرز ويتم تقليب الأرز حتى يكون باللون الذهبى الفاتح.

ثم نضع كمية مناسبة من الماء لتسوية الأرز ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ونتركها على النار حتى يتم تسويته ثم نرفعه من على النار ونضيف إليه حبة واحدة متوسطة الحجم من البصل الذي يتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم ثم نضيف إليه نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

وبعد ذلك نحضر السمان و يتم حشوه بخلطة الأرز ونضع وعاء كبير على النار ونضيف إليه كمية مناسبة من الماء ونتركه على النار حتى يتم غليان الماء جيدا وعند غليان الماء نضع ثمرة واحدة من الجزر والطماطم، ويتم تقطيعها على شكل مكعبات كبيرة ثم نضيف عود من الكرفس وثلاث فصوص من الورق اللوري وثلاث فصوص من الحبهان.

ثم نضع السمان الذي تم حشوه ونتركه على النار حتى يتم تسويته جيدا ثم نرفعه من على النار ويتم تصفيته من الماء جيدا ونحضر طاسة ونضع بها ملعقتان كبيرتان من السمنة ونضع بها السمان المحشي ونتركه حتى يكون باللون الذهبي الغامق ثم نضعه في أطباق للتقديم.

مكونات السمان المحشي بالأرزطريقة عمل السمان المحشي بالأرز