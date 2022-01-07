بدائل صحية للسكر الأبيض بدون أي أضرار

يؤدي السكر الأبيض إلى مخاطر كبيرة جدا وأمراض عديدة وضارة على الجسم ومن أهم المخاطر هي السمنة وأمراض القلب وأيضا يسبب الإفراط في تناول السكر إلى رفع الأنسولين في الدم مما يؤثر على وظائف الجسم وأجهزته بصورة مباشرة. ومن هنا سوف نبدأ بالتعرف على افضل الوصفات وبدائل السكر الأبيض التي ليس لها أي أغراض جانبيه.

أهم الوصفات البديلة على السكر الأبيض لتجنب المخاطر والأمراض .

هناك الكثير من البدائل للسكر الأبيض.

– العسل النحل : يعد العسل من أهم المصادر التي تحتوى على وظائف عديدة ومن أهم الوظائف هي تقليل المخاطرة إلى الأمراض كم يعد مصدر جيد لكل من الحديد والكلسيوم .

– سكر التمر :يتميز سكر التمر بفوائده العديدة يتم الحصول عليها عن طريقة تجفيف التمر ثم اطحنه لتصنيع السكر.

– ستيفيا: تستخدم أوراق ستيفيا الطازجة في تحلية المشروبات الدافئة مثل الشاي.

– سكر جوز الهند: يحتوى سكر جوز الهند على الفيتامينات والمواد المغذية مثل الماغنسيوم والحديد والزنك يحتوي على الألياف الغذائية التي تساهم في بطء امتصاص الجسم للسكريات.

-الدبس : له الكثير من الأنواع مثل دبس العنب ودبس التمر ودبس الخروف : يحتوى الدبس على المواد المضادة للأكسدة يعتبر الدبس من أفضل البدائل ل السكر ويعتبر الدبس من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد الجسم على القيام بحرق السعرات الحرارية في الجسم ومنع تواجد الأمراض داخل الجسم.

– سكر اكسيليتول: يعتبر سكر اكسيليتول مستخرج من الذرة أو الخشب ذو حلاوة مماثلة لتلك الموجودة في السكر .

تعد هذه الوصفات من أهم الوصفات التي لها بديل عن السكر الأبيض والتي تحتوى على إفادة كثيرة بديلة للسكر الأبيض الذي له مخاطر كثيرة.

احرص على الابتعاد عن تناول السكر الأبيض لضمان سلامتك هذه أفضل الوصفات الطبيعية التي تستخلص من مصادر طبيعية وليس لها أي أضرار جانبيه .

من اكثر الأضرار التي يسببها السكر الأبيض هو انه يثير إحساس الجوع المستمر في الجسم،وذلك لأنه يعمل على ارتفاع نسبة الأنسولين في الدم فيشعر الإنسان دائما بانه جائع على الرغم أن جسمه ليس في حاجة إلى الطعام، ولكن ارتفاع الأنسولين يثير مستشعرات الجوع دائما.