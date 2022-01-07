حضري البرجر الشهي واللذيذ زي المطاعم بالظبط

يعتبر البرجر من أهم الأطباق التي تقدم في المطاعم، حيث يفضلها الكثير من الناس، بجانب المشروبات الغازية والبطاطس، كما يحب هذا الطبق الأطفال مما يجعل الأمهات يبحثون عن طريقة تحضير هذا الطبق في المنزل، حتى يضمنون جودته، ولهذا سوف نقوم بذكر طريقة تحضير البرجر على طريقة المطاعم في هذا المقال.

طريقة عمل البرجر:

يمكن تحضير البرجر الشهي في المنزل باستخدام مجموعة من المكونات والتي تتمثل في الآتي:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

نصف كوب من البقسماط المطحون.

بيضة.

زيت.

خبز مخصص للبرجر.

مايونيز.

كاتشب.

مستردة.

شرائح من الطماطم.

شرائح من البصل.

مخلل.

جبنة شيدر.

طريقة التحضير:

إذا كنتي ترغبين في الحصول على أفضل طريقة لعمل البرجر قومي باتباع الخطوات التالية:

حضري وعاء كبير، وقومي بوضع اللحم المفروم مع الملح، والفلفل الأسود، والبصل البودرة، والثوم البودرة، ثم قومي بتقليب المكونات جيدًا.

أضيفي البقسماط المطحون إلى المكونات، وبذلك قومي بإعادة تقليب الخليط.

في طبق صغير قومي بخفق حبة البيض، ثم إضافتها على الخليط السابق، واستمري في التقليب، حتى تحصلي على خليط متداخل ومتجانس.

قومي بتشكيل قطع اللحم إلى أقراص متساوية في الحجم.

اتركي قطع اللحم في الفريزر لمدة ساعة قبل البدء في طهي البرجر.

حضري مقلاة، وقومي بوضعها على نار هادئة، مع إضافة القليل من الزيت.

قومي بوضع قطع البرجر واحدة تلو الأخرى حتى الانتهاء منها جميعًا.

يخرج قطع البرجر على مناديل مطبخ، للتخلص من الزيوت الذائدة.

قومي بتقسيم خبز البرجر، ودهنة بالكاتشب مع المايونيز والمستردة.

أضيفي قطعة من البرجر إلى الخبز المدهون، ومن فوقها قومي بوضع شرائح الطماطم، والبصل، وقطعة من الجبن.

قومي بتقديم طبق البرجر بجانب الإضافات المفضلة.

يفضل استخدام اللحم البقري من منطقة الصدر أو الرقبة.

يمكن إضافة القليل من البطاطس المهروسة مع اللحم، إذا كنتي تريدين الحصول على برجر هش.

قومي بالضغط على منتصف البرجر، لأنه من المعرف أن البرجر عند طهيه يعلو من المنتصف.

قومي بتشغيل النار عالية أولًا، ثم قومي بتهدأتها، لتحصلي على قطعة برجر شهية.

نصائح للحصول على برجر مثل المطاعم: