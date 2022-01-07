بالخلطة و التتبيلة السرية الوصفة الجديدة لعمل الفتة المصرية الرهيبة واللذيذة بالدجاج واللحم مع الارز والدقة

تتميز الفتة المصرية سواء بقطع اللحم أو الدجاج انها من الاكلات التى يتميز بها البيت المصرى. وتعتبر الفتة المصرية من الاكلات المفيدة جدا والغنية بالعناصر الغذائية الهامة و التى لا غنى عنها. وتعتبر الفتة المصرية من الوجبات الشاملة والغنية بحميع المكونات. حيث يدخل فى عملها اللحوم او الدواجن مع الارز والخبز والبهارات و بعض المكونات الاخرى. كما انها تتميز بالطعم اللذيذ والرائع والمحبب لدى الجميع . وتوجد بعض اللمسات الهامة فى عمل الفتة والدقة وخلطة و تتبيلة اللحم او الدجاج يجب اتباعها. وسوف نوضح طرق عمل الفتة مع اللحم او الدجاج والارز وسر الدقة والتتبيلة اللازمة.

طريقة عمل الفتة باللحم مع الارز بالخلطة والتتبيلة السرية بتاعت زمان

يجب اتباع الخطوات اللازمة والمكونات والمقادير للحصول على وجبة مميزة

كيلو ونصف من اللحم الضانى مقطعة قطع حسب الرغبة.

حبتان من البصل المبشور.

ملعقتان من الثوم المفروم

ثلاث ملاعق من السمن او الزبدة.

خمس ورقات من اللورى.

خمس حبات من الحبهان

. ملعقة من الملح.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

أربع أرغفة من الخبز البلدى. ملعقتان من الزبدة ورشة فلفل اسود وكمون فى حالة التحميص فى المقلاة.

مكونات اللحمة

ثلاث حبات من الطماطم المفرومة.

ملعقتان من معجون الطماطم.

حبة من البصل مفرومة.

ست حبات من فصوص من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق من السمن أو الزبدة.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ثم ملعقة من الملح.

مكونات الصلصة اللازمة

خمس فصوص من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق من الزيت.

حبتان من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقتان من الخل.

كيلو ونصف من الأرز المنقى.

ثلاث ملاعق من الزيت او السمن.

نصف كوب من الشعرية.

مع ملعقة من الملح.

مكعبان مرقة دجاج.

كمية من مرق اللحمة كافية للتسقية.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

مكونات الدقة اللازمة للفتةمكونات الارز

طريقة التحضير اللازمة لعمل الفتة باللحمة الضانى

يجب اتباع الخطوات التالية لعمل اللحمة والفتة والارز والدقة والصلصة للحصول على نتائج ممتازة

غسل اللحمة جيدا وتقطع الى قطع حسب الرغبة.

نضع وعاء كبير ثم نضع السمن او الزبدة ثم نضع البصل المبشور والثوم ويقلب حتى يذبل لونهما.

ثم نضع الحبهان وورق اللورى والفلفل الاسود والتقليب حتى تخرج رائحة المكونات.

بعد ذلك نضع قطع اللحمة فى هذة المكونات والتقليب بعض الوقت حتى يتغير لونها.

يتم اضافة الماء والملح وتترك حتى تمام السلق من نصف ساعة إلى أربعين دقيقة.

نضع وعاء على النار ثم نضع الزيت او السمن حسب الرغبة.

ثم اضافة الشعرية والتقليب حتى يصفر لونها.

اضافة الارز والتقليب ثلاث دقائق.

وبعد ذلك يتم اضافة مكعبات مرق الدجاج ومرقة اللحم والملح والفلفل الاسود والتقليب ثم يغطى الوعاء .

ويترك على نار متوسطة حتى تمام نضج الارز.

طريقة سلق اللحمةطريقة عمل الارز

في وعاء على نار متوسطة يتم وضع الزيت او السمن ثم اضافة البصل المفروم والثوم والتقليب حتى يكون لونها ذهبى.

اضافة الكزبرة الناعمة والفلفل الاسود ثم الطماطم ومعجون الطماطم و والملح والخل التقليب بعض الوقت حتى النضج.

وضع الثوم المفروم فى مقلاة على النار بها الزيت اوالسمن ويقلب حتى يصفر لونة ثم اضافة الفلفل الحار والتقليب.

بعد ذلك اضافة الخل وعصير الليمون ورشة فلفل اسود وملح ثم ترفع من على النار وتترك جانبا.

تحميص الخبز

يتم تحميص الخبز فى الفرن او فى مقلاة نضع بها بعض السمن على نار متوسطة.

تسخن المقلاة جيدا ثم نضع قطع الخبز مع رشة فلفل اسود و التقليب حتى يتحمر ويتحمص.

طريقة تحضير وعمل الصلصةطريقة عمل الدقة

وضع مقلاة على النار ونضع بها السمن او الزبدة للتحمير حتى يسخن ثم نضع قطع اللحم في المقلاة .

التقليب حتى تتحمر قطع اللحمة ثم ترفع من النار وتوضع فى مصفاة.

يتم وضع قطع الخبز المحمص في صينية التقديم . تسخين مرق اللحم ويوضع على الدقة ثم توضع الدقة بمرق اللحم على الخبزز

يترك الخبز حتى يتشرب المرق بالدقة. بعد ذلك يوضع الارز على الفتة وقطع اللحم وبعض من الصلصة على الأرز.

والباقى من الصلصة يقدم في أطباق ثم تقدم الفتة بقطع اللحم والدقة والصلصة.

طريقة عمل الفتة مع قطع اللحمة المحمرة