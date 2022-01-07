تجربتي لفتح الرحم وتسريع الطلق بطرق طبيعية آمنة 100%

تجربتي لفتح الرحم وتسريع الطلق ، تنتظر المرأة حدوث مرحلة المخاض التي قد تبدأ ببطء وتستمر لعدة ساعات طويلة، ثم تبدأ مرحلة المخاض الفعلية بعد أن يصبح عنق الرحم 3-4 سم وتبدأ الأم في الشعور بالتقلصات، في ذلك الوقت يمكن أن يتم اختصار مرحلة الولادة وفتح الرحم وتسريع الطلق بالطرق الطبيعية التي قد تجعل الأم تستمتع بكل لحظة من لحظات الولادة، مع تخفيف الشعور بآلامها.

تجربتي لفتح الرحم وتسريع الطلق

من خلال تجارب فتح الرحم وتسريع الطلق سأضيف لكِ سيدتي بعض من التجارب الأكيدة والفعالة 100% منها:-

زيت الخروع

يعتبر أيضًا من الطرق الطبيعية الآمنة التي تساعد في تسريع تقلصات المخاض، ويمكن استخدامه عن طريق تدليك منطقة حول البطن بملعقتين من زيت الخروع، للشعور بالراحة، كما يمكن ايَضًا استخدام الزيوت العطرية التي تساعد في الشعور بالاسترخاء في حوض الاستحمام مثل اللافندر وغيره والأهم أن يكون الماء ليس ساخن بشكل مبالغ فيه.

شاي الأعشاب

يتوفر بعض من الأعشاب التي يمكن أن تساعد على تسريع الطلق، حيث يحذر استعمالها أثناء الحمل لأنها تحفز على حدوث ولادة مبكرة، ومن افضل المشروبات العشبية التي يمكن تناولها لفتح الرحم وتسريع الطلق هي:-

شاب البابونج، شاي أوراق العليق، لأنها تساعد في تحفيز المخاض، ويتم تناولها بوضع ملعقتان صغيرتان منها مع كوب من الماء المغلي، وتحليتها بالعسل حسب الرغبة ثم تناولها على مدار اليوم أكثر من مرة، ويفضل تناول الشاي وهو ساخن.

جلسة القرفصاء لفتح الرحم

من خلال تجارب العديد من النساء التي قرأتها وشاهدت نسبة نجاحها لاستخدام جلسة القرفصاء لفتح الرحم، يمكن القول إنها أيضًا من الطرق الفعالة التي تساعد في تسريع الولادة بنسبة 10%، ويمكن التبديل مع صعود السلالم، السير لساعات طويلة، أو ممارسة تمارين القرفصاء العريضة، ويفضل ممارستها مع تناول المشروبات التي تسرع الطلق.

” في الختام ومن خلال تجربتي لفتح الرحم وتسريع الطلق أستطيع أن أقول لكل امرأة مقبلة على الخضوع للولادة الطبيعية استشارة الطبيب أولًا بأول وبكثرة بداية من الشهر التاسع، وتسجيل مدة الانقباضات، علاوة على إتباع الطرق الطبيعية بدايًة من الشعور بالمرحلة الأولى في المخاض”.