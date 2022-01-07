بالتتبيلة والخلطة السرية طريقة عمل احلى سندوتشات شاورما على الطريقة السورية

تتميز الشاورما السورية بالطعم اللذيذ والشهى المميز ويعتبر المطبخ السورى من افضل المطابخ فى طرق عمل الاكلات المميزة والشهية. وتعتبر الشاورما من الأكلات والوجبات التي عليها إقبال كبير من مختلف الفئات لما تتميز به من مذاق وطعم رائع. كما أن الشاورما من الاكلات المفيدة والمغذية وتحتوي على الكثير من الفوائد والعناصر الغذائية الهامة . وسوف نوضح افضل الطرق لعمل الشاورما السورية فى المنزل بخطوات سهلة وبسيطة فى الخطوات التالية.

مكونات الشاورما ست قطع من صدور الدجاج مقطعة إلى شرائح رفيعة .

حبتان من البصل المقطع شرائح.

ثلاث حبات من الفلفل الملون شرائح.

حبتان من الطماطم مقطعة شرائح.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

مع ملعقة من الملح.

ملعقة من السماق.

ايضا ملعقة من البابريكا.

كذلك ملعقة من الثوم البودر.

مع ملعقة من البصل البودر.

كوب من الزبادى.

ثم ملعقة من البهارات المشكلة.

ملعقة من الحبهان.

ملعقة من القرفة.

ثم ملعقتان من الخل.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

خمس ملاعق من زيت الزيتون

طريقة عمل الشاورما السورية بالخلطة والتتبيلة السرية المميزة

طريقة التحضير اللازمة لعمل شاورما الدجاج السورية

يجب اتباع الخطوات التالية فى عمل التتبيلة والتسوية حت نحصل على شاورما افضل من المحلات

نحضر وعاء كبير ثم نضع فيه قطع الدجاج.والزبادي والثوم البودر والمفروم والخل والبهارات والفلفل الاسود.

اضافة الحبهان والقرفة والزنجبيل والبابريكا والسماق ويتم تقليب جميع المكونات جيدا مع فرك قطع الدجاج بالمكوناتجيدا.

ثم يغطى الوعاء وتترك قطع الدجاج فى التتبيلة اربع ساعات على الأقل حتى تتشرب التتبيلة.

طريقة التتبيلة والخلطة اللازمة

نضع مقلاة كبيرة وعميقة على نار متوسطة ونضع بها الزيت حتى يسخن جيدا.

ثم نقوم بوضع قطع الدجاج بعد اخرجها من التتبيلة وتقلب جيدا ثم تترك حتى يجف ماء قطع الدجاج جيدا مع تغير لون قطع الدجاج.

بعد ذلك نحضر صينية الفرن وندهنها بقليل من السمن او الزيت ثم نضع بها قطع الدجاج وندخلها الفرن بعد تسخينه على حرارة عالية 180 درجة.

يتم بعد عشر دقائق تهدئة نار الفرن وتترك قطع الدجاج حتى تنضج .

نقوم بإخراج صينية قطع الدجاج من الفرن ويتم لف سندوتشات الشاورما.

يتم وضع طبقة من الثومية فى الخبز ثم نضع قطع الدجاج وبعض شرائح الفلفل والطماطم والبصل.

يتم لف السندوتشات ووضعها فى ورق الطعام وتقدم ساخنة بجانب الثومية والمايونيز والكاتشب والمخللات وشرائح البطاطس المقلية وبصحة وعافية.

طريقة التسوية اللازمة فى المقلاة والفرنطريقة لف سندوتشات الشاورما والتقديم