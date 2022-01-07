حضري خلية النحل بحشوة الجبنة الشهية

تعد خلية النحل من المعجنات الشهيرة، حيث تتميز بسهولة تحضيرها، ويمكن تقديمها كوجبة متكاملة للإفطار أو العشاء، كما يمكنك تحضيرها بحشوات حادقة، أو حلوة، فإذا كنتي تريدين معرفة طريقة عمل خلية النحل بعجينة هشة ولذيذة قومي بمتابعة هذا المقال.

طريقة تحضير خلية النحل بالجبنة:

يمكن تحضير خلية النحل بحشوات مختلفة ومميزة، بجانب مكوناتها الغنية بالعناصر الغذائية، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من خل.

زيت.

لبن بودرة.

نصف كوب من الماء.

رشة بسيطة من الملح.

مقادير الحشو:

جبنة رومي.

فيتا.

نستو.

لانشون أو بسطرمة.

طريقة التحضير:

يمكنك الحصول على خلية نحل بالجبنة لذيذة وشهية من خلال إتباع الخطوات التالية:

قومي بوضع ملعقة الخميرة مع ملعقة السكر في كوب الماء الدافئ، واتركيهم لبعض الوقت.

أضيفي الدقيق ولبن البودرة ورشة الملح والزيت، في وعاء كبير، وقومي بتقليبهم جيدًا.

قومي بإضافة خليط الخميرة والماء إلى المكونات السابقة.

يمكنك الأن عجن خلية النحل، باستخدام العجان الكهربائي، إن وجد، أو باستخدام اليد.

اتركي العجين بعد الانتهاء، حتى يتضاعف حجمة.

قومي بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة.

في كل كرة من العجين قومي بوضع الحشو المناسب لكي.

قومي بتحضير صينية مدهونة بالسمن، أو الزيت، وبذلك أضيفي إليها كرات العجين واحدة تلو الأخرى.

أدهني سطح العجين بالزيت، لكي يأخذ اللون الذهبي.

اتركي العجينة جانبًا لكي تختمر مرة أخرى.

قومي بوضع العجينة في الفرن حتى تنضج جيدًا.

بعد خروج العجينة من الفرن مباشرًة يجب تغطيتها بفوطة مبللة بالماء، لمدة ١٠ دقائق.

قومي بتقديمها بجانب المشروب المفضل لديكم.

سر نجاح خلية النحل:

يجب قبل البدء في تشكيلها أن نتأكد من تخمير العجينة جيدًا.