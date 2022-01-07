افضل واسهل طرق عمل كباب الحلة باللحم الضاني اللذيذ والرائع بخلطات وتتبيله سرية

يعتبر كباب الحلة من الوجبات اللذيذة والرائعة وذات الطعم الشهى والمميز. وكباب الحلة من الأكلات المصرية الأصيلة المنتشرة والشهيرة وتقدم فى العديد من المناسبات والعزائم. وهو من الوجبات سهلة التحضير والتجهيز كما انة من الاكلات المفضلة عند الكثير. يتم اعدادة بمكونات بسيطة ويحتوى كباب الحلة على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. وسوف نذكر افضل طريقة لعمل كباب الحلة المميزة مع سر الخلطة بالتتبيلة والمذاق الرائع فى الخطوات التالية.

طريقة اعداد وعمل كباب الحلة بالطريقة المميزة

هناك بعض الطرق المختلفة والتى يتم اعداد كباب الحلة بها سوف نذكر منها بعض الطرق المميزة والسرية فى عمل كباب الحلة بطريقة افضل من المطاعم.

كما ان هناك بعض المكونات الضرورية والبهارات التى يجب توافرها عند عمل كباب الحلة وهى

كيلو ونصف من اللحم الضانى مغسول جيدا ومقطع الى مكعبات حسب الرغبة.

ثلاث حبات من البصل المفروم.

ايضا ثلاث حبات من الفلفل الاخضر او الاحمر الحار اوحسب الرغبة.

اربع فصوص من الثوم المفروم.

كذلك حبتان من الطماطم المفرومة.

مع ملعقة ونصف كبيرة من الفلفل الأسود.

ايضا ملعقة ونصف من الملح.

ثم ملعقة كبيرة من بهارات اللحم المشكلة.

ربع ملعقة من الزنجبيل والقرفة.

ثلاث حبات من القرنفل.

مع ثلاث حبات من الحبهان.

مكونات طريقة عمل كباب الحلة باللحم الضانى الشهى واللذيذ

غسل اللحمة جيدا وتقطع الى مكعبات حسب الرغبة.

طريقة التتبيلة المميزة لكباب الحلة

يتم وضع قطع اللحمة فى وعاء كبير ثم نضع عليها نصف كمية من البصل والثوم المفروم والفلفل الأخضر .

كذلك اضافة نصف كمية الفلفل الاسود والملح والبهارات ووضع القرفة والزنجبيل مع التقليب جيدا.

ثم يغطى الوعاء وتترك لمدة ساعة الى ساعتين فى التتبيلة.

طريقة تجهيز عمل كباب الحلة باللحمة الضانى

فى وعاء اخر يوضع على النار ثم نضع السمن او الزبدة ونضع باقى البصل والثوم المفروم والتقليب حتى يصبح لونهما ذهبى.

ثم يوضع شرائح الفلفل الاخضر مع التقليب ثم اضافة باقى الفلفل الاسود والملح مع الحبهان والقرنفل تقلب جميع المكونات حتى نشم رائحة مميزة لها.

يتم وضع قطع اللحم بعد اخراجها من التتبيلة كما هى ثم تقلب حتى يتغير لونها.

بعد ذلك نضع الطماطم وتقلب جيدا مع المكونات خمس دقائق ثم نضع كوبان من الماء.

وتقلب المكونات وتترك حتى النضح على نار متوسطة لمدة نصف ساعة الى أربعين دقيقة.

مع مراعاة زيادة كمية الماء عند الحاجة وتترك اللحمة حتى النضج.

بعد ذلك نقوم برفع اللحمة من على النار وتقدم بجانب الارز والخبز والسلطات وبصحة وعافية.

طريقة التسوية لكباب الحلة

ملحوظة: