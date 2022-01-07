طريقة عمل ماسك القهوة التركية للتجاعيد وتفتيح البشرة بعدة وصفات سريعة المفعول

تعتبر القهوة علاج طبيعى للكثير من مشاكل البشرة حيث احاوى على مضادات الاكسدة التى تساعد فى محابرة الجذور الحرة التى تتلف الجلد وقد أكد خبراء العناية بالبشرة أن القهوة تمتك دور كبير فى الحصول على بشرة صافية كما أنها تعمل على تفتيح البشرة. كذلك تلعب القهوة دور فعال فى مكافحة ظهور حب الشباب الذى يؤرق الكثير من الفتيات. وسوف نوضح فى هذا المقال فوائد القهوة التركية وطرق عمل ماسكات القهوة التركية لعلاج التجاعيد وتفتيح البشرة.

تساعد القهوة على تفتيح البشرة وتبييض الاماكن والمناطق الداكنة.

تقلل القهوة من علامات الإرهاق والتعب والهالات السوداء تحت العينين.

زيادة إنتاج الكولاجين والإيلاستين في البشرة مما يقلل من الخطوط الدقيقة بالوجهة.

تحتوى القهوة على مضادات الاكسدة والتى تحمى الوحهة من الجذور الحرة والتى تؤدى إلى الإضرار بالجلد.

تلعب القهوة دور فعال فى نمو الخلايا وإصلاح الانسجة مما يؤدي الى زيادة الكولاجين وزيادة مرونة الجلد.

كما تعمل القهوة على تعزيز الدورة الدموية والتى تؤدى الى بشرة صحية ونشطة.

يعمل ماسك القهوة على تقشير الوجهة وشد الجلد وتقليل ظهور السيلوليت.

تحتوى على فيتامين ب 3 مما يفيد فى مكافحة سرطان الجلد.

علاج حب الشباب والهالات السوداء عن طريق مكافحة البكتريا كما أنها مضادة للجراثيم.

فوائد القهوة التركية للبشرة

ماسك الوجه التركية للتبييض

وصفات وماسكات للبشرة بالقهوة

ثلاث ملاعق من القهوة وملعقة من العسل وملعقة من جوز الهند الخام. مزج المكونات جيدا ثم يوضع الماسك على الوجه عشرين دقيقة ثم يغسل بالماء البارد تكرر الطريقة مرتين فى الاسبوع.

ماسك القهوة التركية للحبوب

ملعقة من القهوة مع ملعقة من الحليب الرائب مع ملعقة من الكركم. مزج المكونات على شكل عجينة ثم توضع على الوجه وتترك نصف ساعة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

قناع الوجه بالحليب والقهوة

المكونات ملعقتان من مسحوق القهوة مع ملعقة من الحليب. تخلط القهوة والحليب فى وعاء وعمل عجينة ثم يدلك الوجه بلطف لمدة خمس دقائق. ثم يترك حتى يجف ثم يغسل بعد ذلك.

مقشر السكر والعسل والقهوة

ملعقة من السكر مع ملعقة من العسل مع ملعقة كبيرة من القهوة. تخلط المكونات وتوضع على الوجه عشرين دقيقة ثم يغسل بالماء البارد.

مقشر العسل والشوفان والقهوة

ملعقة من العسل وملعقة من القهوة ونصف ملعقة من الشوفان خلط المكونات ويوضع الخليط على الوجه والتدليك دقيقتين ثم يترك عشرين دقيقة ثم يغسل.

قناع الوجه بالكركم والقهوة والزبادى

ملعقتان من القهوة مع ملعقة من الزبادي وملعقة من الكركم. تخلط المكونات على شكل عجينة ثم توضع على الوجه وتترك ثلث ساعة ثم يغسل بالماء.

قناع القهوة والليمون

ملعقة من القهوة مع ملعقة من عصير الليمون . تخلط المكونات معا ثم توضع على الوجه ثلث ساعة ويغسل بالماء.

قناع حليب اللوز والعسل والقهوة

ملعقة من العسل وملعقة من القهوة مع ملعقة من اللوز المطحون. تخلط المكونات وتوضع على الوجة نصف ساعة ثم يغسل الوجه بالماء