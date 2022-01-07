طريقة عمل الكبسة السعودية فى المنزل على اصولها وبكل اسرارها على طريقة المطاعم

تعتبر الكبسة السعودية بكل انواعها من افضل الاكلات والاطباق التى يمكن إعدادها وتقديمها فى المناسبات والعزائم والافراح. وهى من الأطباق الشهية واللذيذة بالإضافة إلى محتواها الغني بالفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة الانسان.كما انها من الوجبات التى لاتحتاج الى جهد ووقت في عملها فيمكن بخطوات بسيطة إعدادها وتجهيزها فى المنزل بنفس الطعم والمذاق الخاص بالمطاعم. وفي الخطوات التالية نوضح طريقة عمل الكبسة السعودية الاصلية كما فى المطاعم السعودية بالخلطة والتتبيلة السرية للمطاعم.

طريقة عمل الكبسة السعودية باللحم الضانى الشهى واللذيذ

ينبغى اتباع المكونات والمقادير اللازمة لعمل الكبسة كما يجب اتباع الخطوات حتى يتم الحصول على كبسة لذيذة وشهية بطريقة المطاعم

كيلو ونصف من اللحم الضانى.

كيلو من الأرز البسمتي طويل الحبة.

حبتان من البصل المفروم

.ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ثم حبتان من الطماطم المفرومة.

خمس حبات من الهيل.

خمس ورقات من ورق اللورى.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

مع ملعقة من الملح حسب الرغبة.

ايضا ملعقة من بهارات الكبسة.

مع ملعقة من البابريكا.

كذلك ملعقة من الكاري.

ثلاث ملاعق من الزيت.

حبتان من الليمون المجفف.

نصف ملعقة من القرفة والزنجبيل والكمون.

كوب من الزبيب.

كمية من المكسرات المشكلة حسب الرغبة.

يتم خلط جميع البهارات بشكل جيد فى وعاء مناسب وتترك جانبا.

غسل اللحم ويقطع الى قطع حسب الرغبة .

غسل الارز عدة مرات ثم ينقع فى الماء ثلث ساعة.

وضع وعاء على النار ونضع بة الزيت حتى يسخن.

وضع البصل والثوم المفروم والتقليب حتى يصير اللون ذهبى.

ثم نضع قطع اللحم ويتم التقليب حتى يتغير لونها الى البنى.

بعد ذلك نضع جميع البهارات واضافة الملح على اللحمة وتقلب خمس دقائق حتى تمتص من المكونات جيدا.

ثم اضافة الليمون المجفف وصلصة الطماطم الى المكونات واللحم مع التقليب بعض الوقت.

اضافة ثمان أكواب من الماء الى الخليط يغطى الوعاء وتترك المكونات ثلث ساعة حتى تصل درجة نضج قطع اللحم الى الثلثين من النضج.

طريقة التحضير والتجهيز لعمل الكبسة السعودية

تصفية الارز بعد النقيع وإضافته الى خليط اللحمة ويتم التقليب لجميع المكونات مع ضبط مقدار الماء اللازم لتسوية الارز والملح.

يغطى الوعاء ويترك حتى يشرب الأرز ثلثى الماء ثم نقوم بوضع الزبيب فى الوعاء والتقليب نصف تقليبة.

يعد ذلك نقوم بوضع الكركم على نصف الوعاء ويترك النصف الآخر بدون كركم للحصول على أرز اصفر وابيض مشكل.

يتم تغطية الوعاء حتى تمام النضج ونقوم بافراغ المكونات فى صينية تقديم الطعام .

ثم نقوم بوضع المكسرات على الأرز واللحم وتقدم بعد ذلك بجانب السلطات والفلفل الاخضر الحار والصوص.

تعتبر طريقة عمل كبسة الدجاج لا تختلف عن طريقة الكبسة باللحم غير استبدا ل اللحمة بالدجاج والمكونات السابقة تكفى لعمل حبتان من الدجاج.

تقطع الى ارباع ثم توضع فى الخليط والبهارات ونفس طريقة التسوية فى طريقة عمل الكبسة باللحمة.

طريقة عمل الكبسة بالدجاج على الطريقة السعودية