أغذية لا تسبب السمنة وتمنح الشعور بالدفء

أغذية لا تسبب السمنة كثير من المتعارف عليه أن الأغذية التي تعطي الجسم إحساسًا بالدفء في فصل الشتاء تحديدا. قد تكون مرتفعة بنسبة الدهون فيها، كالكاربوهيدريد والحلويات مثلا، وقد تتسبب في إصابة الأشخاص بالسمنة وفي زيادة الوزن أيضا.

وفي هذا المقال سنكشف لكم البعض من أنواع الأغذية الغير مسببة للسمنة. والتي تمنح الدفء لجسم الإنسان، وفي الوقت ذاته تتميز بسهولة الهضم. ولا تتسبب في زيادة الوزن، حتى وإن ما تم تناولها بانتظام فإنها قد تساعد على التخلص من زيادة الوزن والسمنة الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

أولاً: البيض من ال

يعمل البيض على تدفئة الجسم وبالتالي يمنحه الشعور بالدفء لساعات طويلة. كما أنه يساعد على سد الشهية وبالتالي فقدان الوزن الزائد، كما إنه يمكن أن يساعد التناول المنتظم للبيض على فقدان الوزن بشكل سريع وفعال، وإذا كانت بداية وجبتك الصباحية مع البيض، فستشعرين بذلك بالشبع لفترة أطول على مدار اليوم فهو يعتبرأغذية لا تسبب السمنة.

ثانياً: الشطة والتوابل بأنواعها عموماً

التوابل بأنواعها والشطة أيضا من الأساس ضمن العناصر الغذائية التي لديها القدرة بأن تمنح الجسم بالدفء لفترة طويلة. وذلك لأن رد فعل الجسم في حالة تناول التوابل بأنواعها والشطة ما هو إلا تنشيط للدورة الدموية. كما أن لها فوائد أخرى، وهي الحرق السريع للدهون، وهذا ما يتسبب بشعور بالدفء.

ثالثاً: عسل النحل والخبيزة

يعتبر تناول ملعقة كبيرة من عسل النحل يومياً في الصباح وَمَسَاءَا أيضا فهو يعمل على زيادة الحرق بالجسم. ومنها الشعور بالدفء لفترة طويلة.

ومن الأغذية الخفيفة أيضا والمشبعة في الوقت ذاته والتي تمنح الجسم الشعور بالدفء هي نبات الخبيزة. حيث أنها تعمل على التخلص التام من الوزن الزائد. كما أنها تعالج نزلات البرد والإنفلونزا، وهي أيضا تعمل كملين للمعدة، وتقليل السعال.

رابعاً: البطاطا الحلوة والعدس

تعتبر ثمرة البطاطا الحلوة المتوسطة الحجم والتي تحتوي على أكثر من 400 % من الاحتياج اليومي للجسم من فيتامين أ. كما إنها تحتوي على كمية كبيرة جداً من الألياف والمعادن والفيتامينات (ج والكالسيوم والبوتاسيوم). وهي تساعد أيضا في إعطاء الجسم طاقة حرق كبيرة بفضل النشويات المركبة التي تحتوي عليها، والتي تجعل منها عُنْصُر مفيدة جداً لزيادة طاقة الحرق بالجسم أثناء فصل الشتاءوتعتبر أغذية لا تسبب السمنة.

كما يعتبر العدس بجميع أشكاله وأنواعه حيث كان طبق شربة أو طبق مجدرة، من اخفالأغذية على المعدة وأيضا سهل الهضم، كما إنه يعمل على الشعور بالشبع لفترة طويلة خلال اليوم وبالتالي المساعدة على التقليل من السمنة، حيث يعمل أيضا على الشعور بالدفء لفترات طويلة ولك ايضاً فوائد الثوم للقولون.