طريقة عمل خلطة البهارات السورية والمصرية والخليجية لجميع انواع الاطعمة فى المنزل افضل من الجاهزة

البهارات هى مجموعة من التوابل المختلفة والتى تستخدم وتستعمل في طهي انواع الاكلات المختلفة. والتى لا يمكن الاستغناء عنها وتحسن من من طعم ومذاق الأطعمة وتجعله أكثر فائدة وتعطى طعم ومذاق رائع. وهناك العديد من البهارات التي تستخدم عند إعداد الطعام. والتوابل لها أشكال وألوان وأسماء عديدة. مثل الكركم والزنجبيل والكاري والقرنفل والكبر والكمون والفلفل الأسود.وكذلك اللومي والكزبرة والشمر وورق الغار والزعتر والهيل الأسود والزعفران والخولنجان وأنواع أخري كثيرة. وسوف نوضح طريقة عمل البهارات المشكلة الأساسية والتى لا غنى عنها فى اعداد الاطعمة المختلفة ونذكرها في الخطوات التالية.

طريقة عمل خلطة البهارات السعودية

مكونات البهارات السعودية

مقدار نصف كوب من البابريكا.

ايضا أربع ملاعق من الفلفل الأسود.

ثم أربع ملاعق من بهارات الشات الماسالا.

مع ملعقتان من الكزبرة المطحونة.

ايضا ملعقتان من القرفة المطحونة.

ثم ملعقتان من القرنفل المطحون.

كذلك أربع ملاعق من الكمون.

ثلاث ملاعق من الهيل المطحون.

ملعقتان من جوزة الطيب المطحونة.

ثم ملعقتان من الليمون المجفف والمطحون.

طريقة التحضير

خلط جميع المكونات جيدا حتى يصبح خليط متجانس معا.

ثم توضع المكونات فى برطمان ويحكم الغلق ويؤخذ منه عند الحاجة.

المكونات اربع ملاعق من الفلفل الاحمر الحار.

ثم ملعقتان من الكمون المطحون.

ايضا ملعقتان من البابريكا.

كذلك ملعقتان من الفلفل الأسود المطحون.

ثم ملعقتان من الثوم البودر.

ملعقتان من البصل البودر

.ايضا ملعقة من الاوريجانو.

مع ملعقة من القرفة المطحونة.

كذلك ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقتان من الحبهان المطحون.

طريقة عمل خلطة البهارات الحارة

طريقة التحضير

خلط جميع البهارات جيدا ثم توضع فى برطمان ويحكم الغلق وتترك عند الحاجة للاستعمل.

المكونات اربع ملاعق من الكركم.

مع نصف كوب من الفلفل الأسود.

ملعقتان كبيرة من الزنجبيل.

ثم ملعقتان من الهيل.

ايضا ملعقة كبيرة من القرنفل.

كذلك أربع ملاعق كبيرة من القرفة.

ثم ملعقة كبيرة من جوزة الطيب.

طريقة عمل خلطة البهارات السورية

طريقة التحضير

تطحن جميع البهارات كلا على حدة ثم تخلط فى وعاء جيدا ثم نضعها فى برطمان زجاجى محكم الغلق وتترك لحين الاستعمال.

المكونات من التوابل المطحونة نصف كوب من الفلفل الأسود.

مع ربع كوب من الكمون.

كذلك ربع كوب من الكزبرة.

ثم ربع كوب من القرنفل.

ثلاث ملاعق من الحبهان.

ايضا أربع ملاعق من جوزة الطيب.

اربع ملاعق من القرفة

طريقة التحضير خلط جميع المكونات جيدا ثم توضع فى برطمان زجاجى محكم الغلق.

خلطة البهارات السبعة لجميع أنواع الاطعمة

مكونات مطحونة م اربع ملاعق من الكزبرة الناعمة.

ملعقتان من الكمون.

ثم ثلاث ملاعق من الفلفل الأسود.

ايضا ملعقة كبيرة من القرفة.

ثم ملعقتان من البابريكا.

مع ملعقتان من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقة ونصف من الكركم.

ملعقتان من الهيل.

ثم ملعقة من الزنجبيل.

مع ملعقة من القرنفل.

طريقة التحضير خلط جميع المكونات وحفظها فى برطمان لحين الاستعمال.

خلطة البهارات الخليجية