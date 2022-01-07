طريقة عمل الكنافة العثمانلية النابلسية بالحليب والقشطة والكريمة والطعم اللذيذ والرائع بتكات سرية

تعتبر الكنافة العثمالية واحدة من الوصفات التركية اللذيذة فى طرق عمل الكنافة .وتشتهر ايضا فى بلاد الشام وسوريا. وتتميز بطريقة عملها السهلة و البسيطة والشهية ومكوناتها الفاخرة مما يجعل طعمها مميز وشهى عن باقى طرق عمل الكنافة الأخرى.كما انها من وصفات الحلويات المنتشرة بكثرة فى بلاد الشام وتعتبر من الحلويات الشعبية والتى تلقى اقبال كبير من مختلف الفئات.ويدخل فى عملها الكنافة والقشطة والكريمة والمكسرات والفستق الحلبى. وتعتبر طريقة عمل الكنافة العثمانية من الذ و اشهى وصفات الكنافة وطريقتها كالتالى.
طريقة عمل الكنافة العثمانية بالحليب والقشطة والكريمة
هناك بعض المكونات والمقادير اللازمة فى عمل الكنافة وللحصول على كنافة شهية ولذيذة يجب اتباع الخطوات والمقاديرمكونات عمل الكنافة بالحليب والقشطة والكريمة
- كيلو ونصف من الكنافة الجاهزة الناعمة.
- اربع اكواب من الكريمة المخفوقة.
- علبة من القشطة.
- كوب ونصف من الحليب.
- ملعقة ونصف من النشا.
- نصف كوب من السكر الناعم للخلط مع الكنافة.
- مع ملعقة من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق من عصير الليمون للقطر.
- .نصف كوب من الزبدة او السمن.
- كوبان ونصف من السكر للشربات القطر.
- نصف كوب من السكر للكريمة والقشطة.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ثم ملعقة من الفانيليا.
- ثلاث أكواب من الماء للشربات.
- كمية من الفستق والمكسرات للتزيين.
طريقة عمل القطر او الشربات
- نضع وعاء هلى النار ونضع بة الماء ثم السكر وعصير الليمون وتقلب المكونات حتى نحصل على مزيج شبة ثقيل.
- ثم نرفع الوعاء من على النار ويترك جانبا حتى يبرد.
- تقطيع الكنافة الى قطع صغيرة. خلط الحليب والقشطة والكريمة و النشا ونصف كوب من السكر بواسطة المضرب الكهربائى.
- ثم يوضع فى وعاء على نار متوسطة والتقليب حتى يصبح الخليط متماسك يشبهة المهلبية.
- اذابة الزبدة او السمن مع السكر الناعم والفانيليا وماء الورد فى وعاء على نار متوسطة.
- تقليب الكنافة فى خليط الزبدة او السمن والسكر والفانيليا وماء الورد جيدا.
- نحضر صينية الفرن تكون ذات حواف عالية وحجم مناسب لوضع الكنافة.
- ثم نضع نصف خليط الكنافة فى صينية الفرن بعد دهنها ببعض الزبدة او السمن.
- نقوم بعد ذلك بوضع خليط الكريمة والقشطة والحليب ويوزع جيدا مع ترك مسافة سم عند الحواف.
- ثم نضع باقى الكنافة على طبقة الكريمة مع توزيعها بطريقة جيدة على سطح طبقة الكريمة ثم الضغط على الحواف حتى تتماسك مع طبقة الكنافة الأولى فى صينية الفرن حتى لا يخرج خليط الكريمة بالقشطةمن الحواف.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة ثم نضع صينية الكنافة فى الفرن وتترك ما يقرب من نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبى.
- نخرج الكنافة بعد ذلك من الفرن ونضع عليها القطر الشربات المعد سابقا وتترك حتى تبرد.
- ثم نقوم برش الفستق وبعض المكسرات ثم تقطع الكنافة بعد ذلك وتقدم فى اطباق الحلويات.
الوسوم
تعتبر الكنافة العثمالية واحدة من الوصفات التركية اللذيذة فى طرق عمل الكنافة .وتشتهر ايضا فى بلاد الشام وسوريا. وتتميز بطريقة عملها السهلة و البسيطة والشهية ومكوناتها الفاخرة مما يجعل طعمها مميز وشهى عن باقى طرق عمل الكنافة الأخرى.كما انها من وصفات الحلويات المنتشرة بكثرة فى بلاد الشام وتعتبر من الحلويات الشعبية والتى تلقى اقبال كبير من مختلف الفئات.ويدخل فى عملها الكنافة والقشطة والكريمة والمكسرات والفستق الحلبى. وتعتبر طريقة عمل الكنافة العثمانية من الذ و اشهى وصفات الكنافة وطريقتها كالتالى.
طريقة عمل الكنافة العثمانية بالحليب والقشطة والكريمة
هناك بعض المكونات والمقادير اللازمة فى عمل الكنافة وللحصول على كنافة شهية ولذيذة يجب اتباع الخطوات والمقاديرمكونات عمل الكنافة بالحليب والقشطة والكريمة
- كيلو ونصف من الكنافة الجاهزة الناعمة.
- اربع اكواب من الكريمة المخفوقة.
- علبة من القشطة.
- كوب ونصف من الحليب.
- ملعقة ونصف من النشا.
- نصف كوب من السكر الناعم للخلط مع الكنافة.
- مع ملعقة من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق من عصير الليمون للقطر.
- .نصف كوب من الزبدة او السمن.
- كوبان ونصف من السكر للشربات القطر.
- نصف كوب من السكر للكريمة والقشطة.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- ثم ملعقة من الفانيليا.
- ثلاث أكواب من الماء للشربات.
- كمية من الفستق والمكسرات للتزيين.
طريقة عمل القطر او الشربات
- نضع وعاء هلى النار ونضع بة الماء ثم السكر وعصير الليمون وتقلب المكونات حتى نحصل على مزيج شبة ثقيل.
- ثم نرفع الوعاء من على النار ويترك جانبا حتى يبرد.
- تقطيع الكنافة الى قطع صغيرة. خلط الحليب والقشطة والكريمة و النشا ونصف كوب من السكر بواسطة المضرب الكهربائى.
- ثم يوضع فى وعاء على نار متوسطة والتقليب حتى يصبح الخليط متماسك يشبهة المهلبية.
- اذابة الزبدة او السمن مع السكر الناعم والفانيليا وماء الورد فى وعاء على نار متوسطة.
- تقليب الكنافة فى خليط الزبدة او السمن والسكر والفانيليا وماء الورد جيدا.
- نحضر صينية الفرن تكون ذات حواف عالية وحجم مناسب لوضع الكنافة.
- ثم نضع نصف خليط الكنافة فى صينية الفرن بعد دهنها ببعض الزبدة او السمن.
- نقوم بعد ذلك بوضع خليط الكريمة والقشطة والحليب ويوزع جيدا مع ترك مسافة سم عند الحواف.
- ثم نضع باقى الكنافة على طبقة الكريمة مع توزيعها بطريقة جيدة على سطح طبقة الكريمة ثم الضغط على الحواف حتى تتماسك مع طبقة الكنافة الأولى فى صينية الفرن حتى لا يخرج خليط الكريمة بالقشطةمن الحواف.
- يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة ثم نضع صينية الكنافة فى الفرن وتترك ما يقرب من نصف ساعة حتى يصبح لونها ذهبى.
- نخرج الكنافة بعد ذلك من الفرن ونضع عليها القطر الشربات المعد سابقا وتترك حتى تبرد.
- ثم نقوم برش الفستق وبعض المكسرات ثم تقطع الكنافة بعد ذلك وتقدم فى اطباق الحلويات.