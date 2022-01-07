افضل واسهل طريقة لعمل الجلاش الملفوف صوابع باللحمة المفرومة على الطريقة التركية

يعتبر الجلاش باللحمة المفرومة والملفوف أصابع من المقبلات الخفيفة واللذيذة والتى اشتهر بها المطبخ التركي. كما أن الجلاش باللحمة المفرومة من الوجبات المميزة والتى تلقى اقبال من جميع الأعمار ومختلف الفئات. ويتميز الجلاش باللحمة المفرومة بالقيمة الغذائية العالية والمفيدة لاحتوائها على الفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية المختلفة. وتوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل الجلاش الملفوف صوابع على الطريقة التركية الرائعة واللذيذة.

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة اصابع مميزة

يراعى المكونات والمقادير اللازمة لعمل الجلاش باللحمة المفرومة حتى نحصل على طعم مميز وشهى

كيلو من الجلاش الجاهز.

ربع كوب من الزبدة أو السمن.

ملعقة من الفلفل الأسود.

مع ملعقة من الملح.

مكونات الجلاش باللحمة المفرومة

كيلو من اللحم الضأن المفروم.

حبتان من البصل المفروم.

حبة من الطماطم المفرومة.

ثلاث حبات من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث حبات من الفلفل شرائح صغيرة.

مع ملعقة من الحبهان المطحون.

ثم ملعقة من بهارات اللحم.

ثلاث ملاعق من الزبدة او السمن.

مكونات الحشو

نضع وعاء على نار متوسطة ثم نضع الزبدة او السمن حتى تذوب.

نضع البصل المبشور أو المفروم والثوم المفروم ونقلبه حتى يأخذ اللون الاصفر او الذهبي.

نقوم بوضع اللحمة المفرومة وتقلب جيدا و نضع البهارات والحبهان والفلفل الاسود والملح ثم تقلب اللحمة بعض الوقت حتى يتغير لونها.

نضيف الفلفل الشرائح والطماطم وتقلب المكونات وتترك حتى النضج.

نقوم بفرد رقائق الجلاش على سطح الرخام ثم ندهنها ببعض الزبدة المذابة يتم دهن الرقائق كلها بالزبدة.

ثم نقوم بوضع رقاقتين على بعض ونضع عليها بعض اللحمة المفرومة ثم نقوم بلفها على شكل رول.

بعد ذلك تقطع الى اطوال حسب الرغبة وكذلك حتى ننتهى من كل كمية الجلاش واللحمة.

نحضر صينية الفرن وندهنا ببعض الزبدة ثم نرص قطع الجلاش الملفوف في صينية الفرن.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة.

بعد ذلك يتم وضع صينية الجلاش الرول فى الفرن ويترك حتى يتحول الى اللون الذهبى

ثم نخرج الجلاش باللحمة من الفرن ويقدم في أطباق التقديم وبصحة وعافية.

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