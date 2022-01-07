لا تلفي ولا تحتاري.. تعالي أقولك على طريقة عمل فطائر الشاورما زي المطاعم

فطائر الشاورما من ألذ الوجبات التي يُقبل عليها عدد كبير من المواطنين، خصوصًا أنها مزيج لعدد من الحضارات في مطابخ مختلفة، وفي دول الشرف نأخذ وجبة الشاورما كوجبة عربية أصيلة يتم عملها من لحوم الدجاج أو لحم الضان، ثم يتم وضعها بعجينة الفطائر لتُصبح ألذ وجبة عربية، وسوف نوضح لكِ سيدتي في سطور مقالنا اليوم طريقة عمل فطائر الشاورما بالمقادير، فتابعي معنا.مقادير عمل فطائر الشاورما
طريقة عمل فطائر الشاورما سهلة وبسيطة، وبمقادير بسيطة متوفرة بكل منزل ستتمكن من إعداد ألذ وأشهى الفطائر للشاورما، وحتى تقومين بعمل فطائر الشاورما تحتاجين للمقادير التالية:عجينة فطيرة الشاورما
- خمس ملاعق كبيرة زيت.
- أربع ملاعق كبيرة حليب.
- معلقة صغيرة ملح.
- أربع أكواب دقيق.
- ملعقتان كبيرتان خميرة.
- ماء حسب حاجة العجينة.
- ثلاث ملاعق من السمسم ( ملعقة كبيرة).
- بيضة مخفوقة.
- صدور دجاج مخلية مقطعة لشرائح.
- حبة من الطماطم مقطعة لمكعبات.
- ملعقة كبيرة طحينة.
- خمسة ملاعق كبيرة خل.
- ثلاث ملاعق من البقدونس كبيرة (بقدونس مفروم).
- بصلة متوسطة.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- ملعقة فلفل أسود صغيرة.
يمكنكِ سيدتي عمل فطائر الشاروما وتحضيرها بالمنزل بمكونات بسيطة جدًا كما ذكرناها لكِ بالأعلى، وفي أقل من خمس دقائق تكونين قد انتهيتِ من تحضير الفطائر، وتأتي طريقة عمل فطائر الشاورما على النحو التالي:
- قومي بوضع جميع مكونات العجينة التي ذكرناها لكِ داخل العجان الكهربائي باستثناء الماء، مع خلط المكونات جيدًا مع بعضهم البعض.
- ابدئي بعدها في إضافة الماء بالتدريج، حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة.
- اتركى العجينة في الإناء لمدة ساعة، حتى يتضاعف حجمها.
- قومي بإحضار مقلاة وضعيها على النار ثم ضعي مكونات الحشوة بها واستمري في التقليب.
- اتركى الحشوة على نار متوسطة حتى يصبح لون الدجاج باللون الذهبي.
- الخطوة التالية هي فرد العجينة على طاولة رخامية وافرديها على شكل مستطيل.
- ضعي حشوة الدجاج بمنتصف العجينة، ثم لفي العجينة بشكل الرول.
- ضعى السمسم مع البيض على وجه الفطيرة.
- أدخلى العجينة للفرن، وبعد أن يصبح لونها دهبي قومي بإخراجها منه.
- قدمي الفطائر وبجانبها البطاطس وبعضًا من الصوصات المفضلة وبالهنا والشفا.
الوسوم
فطائر الشاورما من ألذ الوجبات التي يُقبل عليها عدد كبير من المواطنين، خصوصًا أنها مزيج لعدد من الحضارات في مطابخ مختلفة، وفي دول الشرف نأخذ وجبة الشاورما كوجبة عربية أصيلة يتم عملها من لحوم الدجاج أو لحم الضان، ثم يتم وضعها بعجينة الفطائر لتُصبح ألذ وجبة عربية، وسوف نوضح لكِ سيدتي في سطور مقالنا اليوم طريقة عمل فطائر الشاورما بالمقادير، فتابعي معنا.مقادير عمل فطائر الشاورما
طريقة عمل فطائر الشاورما سهلة وبسيطة، وبمقادير بسيطة متوفرة بكل منزل ستتمكن من إعداد ألذ وأشهى الفطائر للشاورما، وحتى تقومين بعمل فطائر الشاورما تحتاجين للمقادير التالية:عجينة فطيرة الشاورما
- خمس ملاعق كبيرة زيت.
- أربع ملاعق كبيرة حليب.
- معلقة صغيرة ملح.
- أربع أكواب دقيق.
- ملعقتان كبيرتان خميرة.
- ماء حسب حاجة العجينة.
- ثلاث ملاعق من السمسم ( ملعقة كبيرة).
- بيضة مخفوقة.
- صدور دجاج مخلية مقطعة لشرائح.
- حبة من الطماطم مقطعة لمكعبات.
- ملعقة كبيرة طحينة.
- خمسة ملاعق كبيرة خل.
- ثلاث ملاعق من البقدونس كبيرة (بقدونس مفروم).
- بصلة متوسطة.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- ملعقة فلفل أسود صغيرة.
يمكنكِ سيدتي عمل فطائر الشاروما وتحضيرها بالمنزل بمكونات بسيطة جدًا كما ذكرناها لكِ بالأعلى، وفي أقل من خمس دقائق تكونين قد انتهيتِ من تحضير الفطائر، وتأتي طريقة عمل فطائر الشاورما على النحو التالي:
- قومي بوضع جميع مكونات العجينة التي ذكرناها لكِ داخل العجان الكهربائي باستثناء الماء، مع خلط المكونات جيدًا مع بعضهم البعض.
- ابدئي بعدها في إضافة الماء بالتدريج، حتى تصبح العجينة ناعمة ومتماسكة.
- اتركى العجينة في الإناء لمدة ساعة، حتى يتضاعف حجمها.
- قومي بإحضار مقلاة وضعيها على النار ثم ضعي مكونات الحشوة بها واستمري في التقليب.
- اتركى الحشوة على نار متوسطة حتى يصبح لون الدجاج باللون الذهبي.
- الخطوة التالية هي فرد العجينة على طاولة رخامية وافرديها على شكل مستطيل.
- ضعي حشوة الدجاج بمنتصف العجينة، ثم لفي العجينة بشكل الرول.
- ضعى السمسم مع البيض على وجه الفطيرة.
- أدخلى العجينة للفرن، وبعد أن يصبح لونها دهبي قومي بإخراجها منه.
- قدمي الفطائر وبجانبها البطاطس وبعضًا من الصوصات المفضلة وبالهنا والشفا.