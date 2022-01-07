لا تلفي ولا تحتاري.. تعالي أقولك على طريقة عمل فطائر الشاورما زي المطاعم

فطائر الشاورما من ألذ الوجبات التي يُقبل عليها عدد كبير من المواطنين، خصوصًا أنها مزيج لعدد من الحضارات في مطابخ مختلفة، وفي دول الشرف نأخذ وجبة الشاورما كوجبة عربية أصيلة يتم عملها من لحوم الدجاج أو لحم الضان، ثم يتم وضعها بعجينة الفطائر لتُصبح ألذ وجبة عربية، وسوف نوضح لكِ سيدتي في سطور مقالنا اليوم طريقة عمل فطائر الشاورما بالمقادير، فتابعي معنا.

مقادير عمل فطائر الشاورما

طريقة عمل فطائر الشاورما سهلة وبسيطة، وبمقادير بسيطة متوفرة بكل منزل ستتمكن من إعداد ألذ وأشهى الفطائر للشاورما، وحتى تقومين بعمل فطائر الشاورما تحتاجين للمقادير التالية:

خمس ملاعق كبيرة زيت.

أربع ملاعق كبيرة حليب.

معلقة صغيرة ملح.

أربع أكواب دقيق.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

ماء حسب حاجة العجينة.

ثلاث ملاعق من السمسم ( ملعقة كبيرة).

بيضة مخفوقة.

صدور دجاج مخلية مقطعة لشرائح.

حبة من الطماطم مقطعة لمكعبات.

ملعقة كبيرة طحينة.

خمسة ملاعق كبيرة خل.

ثلاث ملاعق من البقدونس كبيرة (بقدونس مفروم).

بصلة متوسطة.

ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

عجينة فطيرة الشاورماوجه الفطيرةمكونات حشو الفطيرةطريقة عمل فطائر الشاورما وتحضيرها

يمكنكِ سيدتي عمل فطائر الشاروما وتحضيرها بالمنزل بمكونات بسيطة جدًا كما ذكرناها لكِ بالأعلى، وفي أقل من خمس دقائق تكونين قد انتهيتِ من تحضير الفطائر، وتأتي طريقة عمل فطائر الشاورما على النحو التالي: