اسرار افضل طريقة وخلطة وتتبيلة القرنبيط المقرمش الكرسبى وبدون ما يشرب نقطة زيت الطبخ علم وفن

يعتبر القرنبيط أو الزهرة من الخضروات الشتوية وهو من الأكلات التي عليها اقبال من الجميع ولدى المصريين عموما وقد انتشرت فى الوطن العربى. ويتميز القرنبيط بأنه من الاكلات المفيدة واللذيذة يحتوي القرنبيط على الكثير من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة والتي لا غنى عنها. وتبحث الكثير من الأمهات وربات البيوت عن افضل طرق عمل القرنبيط وطريقة سهلة دون ان يشرب الزيت. وسوف نوضح فى الخطوات التالية افضل طرق عمل القرنبيط المقرمش اللذيذ و سر المقرمشة ودون أن يشرب نقطة زيت.

مقدار حبة من القرنبيط متوسطة الى كبيرة الحجم حسب الرغبة.

كمية من الزيت مناسبة للقلي.

أيضا كمية كافية من الماء للسلق.

ثم ملعقة ونصف من السكر.

مع ملعقة ونصف من الكمون.

ايضا ملعقة كبيرة من الملح.

خمس حبات من البيض المخفوق.

نصف كوب من البقسماط.

اربع ملاعق من النشا.

مع نصف كوب من الحليب.

ملعقتان ونصف من البيكنج بودر.

ثم ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

أيضا ملعقة من الكمون.

بالإضافة الى نصف ربطة من الشبت

ونصف ربطة من البقدونس والكزبرة الخضراء مفرومين..

طريقة عمل القرنبيط الكرسبى بطريقة سريةمكونات الخلطة والتتبيلة السرية للقرنبيط الكرسبى

يتم تقطيع القرنبيط إلى قطع مناسبة حسب الرغبة وفصل الرأس من الزهرة.

وضع ماء السلق فى وعاء كبير على النار مع الملح والكمون والسكر حتى يغلى ثم وضع قطع القرنبيط فى الماء للسلق .

يغطى الوعاء ويترك من سبع دقائق الى عشر دقائق حتى تمام سلق القرنبيط.

ثم يتم تصفية ماء السلق من على القرنبيط ويترك جانبا.

طريقة التحضير لعمل القرنبيط الكرسبي المقرمش اللذيذ

في وعاء يتم خفق البيض والحليب.

ثم في وعاء اخر يتم خلط الدقيق والنشا ببعض من الماء الفاتر مع التقليب جيدا بالمضرب الكهربائي.

مع خلط البقدونس والشبت والكزبرة المفرومين والبيكنج بودر وبعض الملح والخل.

ثم إضافة الخليط الى مزيج البيض والحليب مع الخلط جيدا حتى نحصل على قوام متجانس شبة ثقيل القوام.

نضع البقسماط في طبق اخر.

طريقة التتبيلة والخلطة السرية للقرنبيط الكرسبى

وضع قطع القرنبيط في خليط البيض والدقيق والمكونات الأخرى ويترك ثلاث دقائق ثم نخرجه ونضعه فى البقسماط ثم فى الزيت.

يتم تسخين الزيت في مقلاة عميقة على النار حتى يسخن جيدا ثم تهدئة النار وجعلها متوسطة ويوضع قطع القرنبيط.

التقليب على كل وجهة كل ثلاث دقائق حتى يكون اللون ذهبى.

ثم يرفع القرنبيط من الزيت ويوضع في مصفاة لتصفية الزيت .

بعد ذلك يقدم قطع القرنبيط .وبصحة وعافية.

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