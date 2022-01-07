طريقة عمل البسبوسة اللذيذة والرائعة على الطريقة السورية بجوز الهند والمكسرات

يتميز المطبخ الشامى السوري بإعداد الحلويات المميزة والشهية. والتى تتميز أيضا بالطعم الرائع والمذاق اللذيذ والطيب. وتعتبر البسبوسة من الحلويات المفضلة لدى المطبخ السورى وفى البلاد العربية. وعليها اقبال كبير من مختلف الفئات والأعمار . كما أن طريقة إعداد البسبوسة وتجهيزها من الطرق السهلة والبسيطة. وتبحث ربات البيوت عن افضل طرق اعداد البسبوسة فى البيت ولذلك سوف نوضح طريقة عمل البسبوسة على الطريقة السورية الشامية اللذيذة والشهية فى الخطوات التالية.

طريقة عمل البسبوسة اللذيذة والرائعة على الطريقة السورية

نوضح فى الخطوات التالية مكونات ومقاديرطريقة عمل البسبوسة العادية بجوز الهند والمكسرات على الطريقة السورية

اربع أكواب من السميد الوسط ليس بناعم أو خشن.

ثم كوب ونصف من جوز الهند.

مع كوب ونصف من السكر.

كوبان من الزبادى.

ملعقة من الفانيليا.

ثم ملعقتان من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

ايضا حبتان من البيض.

ربع كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

كذلك نصف كوب من الزبدة.

فستق مكسرات للتزيين.

قطر للتسقية

كوبان ونصف من الماء.

ثم كوب ونصف من السكر.

عصير حبتان من الليمون.

مكونات القطر او الشربات

طريقة تحضير القطر

نضع وعاء على نار متوسطة ثم نضع الماء حتى يغلى ثم نضع السكر وعصير الليمون.

يتم التقليب حتى نحصل على قوام وسط ليس ثقيل او خفيف ثم ترفع المكونات من على النار وتترك جانبا.

خق البيض والزبدة فى وعاء بواسطة المضرب الكهربائى ثم اضافة الحليب والفانيليا والزبادى مع الخفق جيدا.

اضافة السكر مع الخفق ثم اضافة الزيت تدريجيا اثناء خفق المكونات.

فى وعاء اخر نضع السميد وكوب من جوز الهند والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا.

ثم اضافة مزيج البيض والسكر والمكونات الاخرى الى السميد.

التقليب جيدا حتى نحصل على قوام مناسب وسط مرمل.

تسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة.

نحضر صينية الفرن وندهنها بالزبدة او السمن ثم نقوم بوضع خليط البسبوسة فى صينية الفرن ويوزع جيدا.

ادخال صينية البسبوسة فى الفرن وتترك حتى يصبح لون البسبوسة ذهبى ثم تخرج من الفرن.

نقوم بوضع القطر على البسبوسة وتترك حتى تبرد ثم نقوم برش المكسرات والفستق وجوز الهند عليها.

تقطع البسبوسة الى قطع حسب الرغبة وتقدم فى اطباق التقديم

طريقة التجهيز اللازمة لعمل البسبوسة السوريةطريقة التسوية