علاج الأنيميا للرضع والأطفال عن طريق الغذاء الصحي

علاج الأنيميا للرضع والأطفال، الأنيميا هي نقص في عدد خلايا الدم الحمراء بشكل كبير، وهو ما يعرف بنقص الهيمجلوبين، وخلايا الدم الحمراء هي الخلايا المسؤولة عن نقل الأكسحين إلى الأنسجة، الأنيميا تعتبر من الأمراض المنتشرة بين الأطفال في الأوقات الأخيرة، والتي لها بعض الأعراض المزعجة، مثل زغللة في العين، والهبوط، وعدم القدرة على القيام المهام والأنشطة، وفي هذه المقالة سنعرض بعض الأغذية التي تتغلب على الأنيميا.

علاج الأنيميا للرضع والأطفال:

أولاً: الرمان:

الرمان من الفاكهة التي تتميز برائحتها وطعمها اللذيذ والتي يحبها كثير من الأطفال. ويمكن إعطائها للرضع من عمر ستة أشهر، عن طريق عصره وتصفيته جيداً من البذور.

وعلاوة على ذلك من فوائد الرمان، هو علاج للأنيميا فهو يحتوي على نسبة كبيرة جداً من الحديد ويعمل علي علاج الأنيميا وفقر الدم. ويعمل الرمان على رفع مستوى المناعة عند الأطفال وتحسينها.

ثانياً: العسل الأسود:

كما يحتوي العسل الأسود علي نسبة عالية من الحديد، ويساعد في تجديد خلايا الدم. فيمكنك عند تناول 3 ملاعق كبيرة يومياً منه أن تساعد المصاب في الحصول على حوالي 95% من الحصة الموصى بها يوميًا من الحديد.

ثالثاً: السبانخ:

أيضا تحتوي السبانخ على كمية كبيرة من الحديد، يمكنك طهو السبانخ مع اللحوم لتعزيز الجسم لامتصاص الحديد بنسبة اكبر.

رابعاً: الكبده:

كذلك الكبده بها نسبة مثالية من الحديد وتعتبر من أغنى المصادر الحيوانية الموجود بها عنصر الحديد. أيضا هذا يعني أن الكبده من الأطعمة التي يحتاجها الأطفال الذين يعانون من الأنيميا.

أخيراً يجب أن نهتم بنظام غذائي صحي يحتوي على جميع الأطعمة التي تحتوي علي عنصر الحديد لعلاج والوقاية من الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، لكن إذا شعرت بأحد أعراض مرض فقر الدم أو “الأنيميا” يجب إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من إصابة طفلك بالمرض أم لا والشروع فوراً في بدأ العلاج.

ملحوظة: