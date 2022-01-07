تكة مهمة في تحضير كريم النشا وماء الورد لتدليك الجسم في المنزل نتيجته جبارة في التفتيح

كريم النشا وماء الورد لتدليك الجسم، من المعروف في عالم الجمال أن النشا عند خلطها مع ماء الورد تعطي للبشرة الجمال والحيوية، ويمكن استخدامها لتدليك الجسم بالكامل، فهذا يساعد في الحصول على بشرة ناعمة مثل بشرة الأطفال، فكل سيدة تبحث عن المواد الطبيعة التي يمكنها استخدامها للحصول على جسم ناعم، فمن خلال هذا المقال سوف نقوم بذكر هذه الوصفات.

كريم النشا وماء الورد لتدليك الجسم

يمكن تدليك الجسم بواسطة النشا وماء الورد، مما يجعله ناعم، ويجعلكِ تثقين بنفسك كثيرًا، لذا يمكنك متابعة هذا المقال للحصول على الوصفة المناسبة لكي.

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد

يستخدم في تحضير هذا الكريم العديد من المكونات الطبيعية والفعالة ومن أهمها ما يلي:

المكونات

نشا.

ماء ورد.

بياض بيضة.

طريقة استخدام الكريم

يجب وضع ملعقتين من النشا، في وعاء وأضافه ماء الورد، مع بياض البيض.

قومي بتقليب المكونات جيدًا لتصبح متجانسة.

أضيفي الكريم على جسمك، ثم قومي بتدليكة جيدًا.

اتركي الكريم لمدة نصف ساعة على البشرة، ثم قومي بغسلها جيدًا.

يعمل هذا الكريم على تبيض وتنعيم البشرة.

طريقة عمل كريم النشا وحمض الليمون

يستخدم في تحضير الكريم مجموعة من المكونات، وتتمثل في التالي:

المكونات

نشا.

حامض ليمون.

ماء ورد.

طريقة استخدام الكريم

قومي بخلط المكونات جيدًا مع بعضها، حتى تحصلين على قوام كريمي.

أضيفي الكريم على جميع أجزاء الجسم، ودلكيه لمدة ٥ دقائق.

اتركي الكريم بعد ذلك على البشرة لمدة نصف ساعة، للحصول على النتيجة التي تفضلينها.

قومي بغسل الجسم باستخدام الماء الدافئ.

فوائد ماء الورد للجسم

تختلف الفوائد التي يقدمها ماء الورد للبشرة، فيوجد لاستخدامه مميزات عديده ومن أهمها ما يلي: