خطوات تسوية الديك الرومي بأسهل طريقة في المنزل ولا حاجة لتسويته عند الكبابجي

يعتبر الديك الرومي من أهم الوجبات التي تقدم في المناسبات والعزومات الكبرى، وأثناء الاحتفال برأس السنة يتم عمله كوجبة أساسية يقوم الجميع بالاستماع بها، كما يبحثون عن وصفة وخلطة يتم استخدامها في عمل الديك الرومي، لذلك قررنا أن نوضح جميع خطوات عمله منذ التنظيف وحتى تقديمه.، يمكنكم متابعتنا ومعرفة كل ذلك.

خطوات تسوية الديك الرومي بأسهل طريقة

للوصول إلى مرحلة تسوية الديك الرومي يلزم المرور على عدة خطوات مختلفة وكثيرة للغاية، ومن الضروري اتباع جميع هذه الخطوات حتى الوصول إلى الخطوة النهائية، وتأتي بهذا الشكل:

اختيار الديك

يلزم اختيار الديك بشكل جيد ومناسب مع عدد الأفراد وكذلك الضيوف المتواجدة، كما عليكم معرفة أن كل كيلو قد يحتاج إلى نصف ساعة للطهي، أي يمكن يصل الديك الثمانية كيلو إلى 4 ساعات.

نقع الديك

يتم نقع الديك في وصفة يتم صناعتها في المنزل لمدة 10 ساعات أي من الليل بالثلاجة، وتأتي طريقة عملها من خلال كل من كوب من الخل، ثوم فصوص، كوب من البرتقال ة، كوب من الليمون، كوب من الملح، كوب من السكر، ورق اللوري مع إضافة التوابل الأخرى التي تفضلها، ثم تركه حتى يتشرب في جميع الجوانب.

تجهيز الديك

يتم استخراجه من ماء التتبيلة وبعد ذلك غسله جيدًا حتى يتم إزالة أية بقايا متعلقة به، يتم تجفيفه بالمناديل الورقية أو المنشقة، مع تجهيز خلطة أخرى من الزبدة مع الثوم والبصل البودرة والروزماري والزعتر وكذلك الميرامية وبودرة الزنجبيل، والفلفل والقرفة والملح، ثم ربط الديك من أسفل وكذلك سد الفتحة المتواجدة من أسفل بورق الفول بعد وضع بعض من حبات البصل المقطع والجزر والكرفس والبرتقال.

طهي الديك

يتم طهي الديك الرومي من خلال تركه في درجة حرارة الغرفة، ومن ثم وضعه في فرن على درجة حرارة 180 إلى 200 درجة مئوية، تجهيز صينية كبيرة على حجم الديك مع وضع أوراق الفول بها، ودهنها بالزيت مع وضع بعض الخضراوات لمنعه من الاحتراق من أسفل، ووضع الصدر من الناحية الخلفية حتى لا يجف، يتم تغطية الديك لجزء منه وذلك لبعض الوقت ومن ثم إزالته بعد ذلك، هناك وصفة من الزيت والتوابل مع الشوربة حتى يتم دهنه بكل ربع ساعة، والتأكد من الطهي يتوضع السكين به وبعد الانتهاء نتركه من ربع إلى نصف ساعة ليرتاح.