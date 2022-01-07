بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة بمكونات طبيعية 100% مناسب لجميع انواع البشرة

كريم أساس طبيعي، من الممكن أن يتم التحضير لتلك التركيبة الطبيعية وهذا من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل ق تندهش لها بعض النساء حيث أنه بمجرد توفر تلك المكونات الطبيعية البسيطة يسهل عليها أن تقوم بالتحضير والتطبيق لأفضل المستحضرات الطبيعية والتي من الممكن من خلالها الحصول على البشرة المميزة الموحدة اللون والخالية من التجاعيد وتعد تلك التركيبة الطبيعية من أهم ما يمكن استعماله على الجلد فيقي من الكثير مكن العيوب التي قد تعتي البشرة والكريم الطبيعي من أقوى المستحضرات التي لها دور في القضاء على الاسمرار بشكل طبيعي ودون الإضرار بالجلد ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن المكونات المستخدمة مع بيان أهم الطرق المتبعة لتحضير تلك المكونات لعمل كريم الأساس.

طريقة إعداد كريم أساس طبيعي

لا شك أن البشرة تستفيد بشكل أكبر من المستحضر التجميلي إن كانت مكوناته طبيعية وخالية من أي مواد كيميائية ضارة، وبالنسبة للطريقة التي من الممكن أن نحضر بها هذا الكريم فتكون معتمدة على طبيعة المكونات التي نستعملها للحصول على كريم الأساس الطبيعي والذي يعمل على مد البشرة بالمزيد من الحيوية والإشراقة السريعة، وبالنسبة للمكونات نذكرها من خلال ما يلي في الفقرة القادمة:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من الكاكاو صغيرة.

ملعقة من أي نوع كريم مرطب طبيعي.

مكونات إعداد كريم أساس طبيعيطريقة التحضير

من الممكن أن يتم التحضير لتلك التركيبة الطبيعية من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة والخطوات للتحضير نذكرها من خلال ما يلي من النقاط التالية: