في ساعة خلطة كوري لتبيض الوجه وتصفيته من البقع والندوب

وصفات طبيعية لتبييض الوجه هذا ماتتجه عليه مؤشرات البحث السيدات والفتيات الباحثات عن وصفة لتفتيح البشرة سريعا، فمع ظهور مشاكل البشرة المتعددة من نمش وبقع داكنة واسمرار التي تتسبب في ازعاج الكثير من هنا تسعي البعض لحل تلك المشاكل، فلا يوجد أفضل من الخلطات الطبيعية التي تمنحك بشرة بيضاء نضرة دون أثار جانبية بعكس الكريمات التي تباع في مراكز مستحضرات التجميل التيمع المداومة عليها لفترات طويلة تكون سببا رئيسي في الحاق الضرر بالبشرة كونها تحتوي على موتد كيميائيّة، ومن هذا المنطلق نتطرق معا لتطبيق وصفة لتبييض الوجه وتصفيته بالكركم طبيعية وفي أقل مدة ستحصلين على نقاء ونضارة للبشرة.

وصفة لتبيض الوجه وتصفيته بالكركم

وصفة لتبييض الوجه بسرعه مع عصير البرتقال والكركم ستحصلين على بشرة صافية افنح عدة درجات مع تكرتر استخدامها، فيعتبر البرتقال من أكثر الوصفات فاعلية في تفتيح البشرة كونه يحتوي على فيتامين سي الذي هو واحدمن أهم العناصر الرئيسية في تغذية البشرة، كما يلعب الكركم دوره في تنظيف البشرة بعمق، فعند خلط ملعقتان من الكركم مع ملعقتان من عصير البرتقال، ثم توزيع المزيج على الوجه والرقبه، وبعد مرور ساعتين يشطف الوجه بالماء الفاتر، يفضل تكرار الخلطة مرتين من كل أسبوع لنتيجة واضحة.

خلطة الزبادي وقشر البرتقال هي من الخلطات المذهلة في تبييض الوجه سريعا، عن طريق خلط ملعقتان من قشر الرمان المجفف، ويضاف عليهم ملعقتان من الزبادي، ثم يوزع على الوجه بالكامل واليدين ويترك الخليط حتي مرور ساعة ثم يغسل الوجه بابماء الدافئ، تكرر العملية مرة من كل أسبوع.

وصفة لتبييض الوجه وتصفيته بالنشا

حين البحث عن وصفة لتبييض الوجه من اول مره حتما ولابد تطبيق وصفة الليمون مع النشا وماء الورد، فتعتبر تلك الخلطة من أكثر الوصفات استخداما في تفتيح البشرة من أول مرة كما تغني تماما من استعمال المكياج حين تطبيقها، فعليكي فقط دمج ملعقتان من عصير الليمون ويضاف عليهم ملعقة كبيرة من النشا وملعقة كبيرة من ماء الورد، ويوزع المزيج على الوجه والرقبه وبعد مرور ساعة يشطف الوجه بالماء الدافيء، ينبغي تكرار الخلطة مرة من كل أسبوع لنتيجة ملحوظة.