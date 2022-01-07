تكات سحرية في تحضير الشيكولاتة البيضاء في المنزل بألذ طريقة طعمها رائع لا يصدق

نوضح لكم تكات سحرية في تحضير الشيكولاتة البيضاء علماً بأن الشيكولاتة البيضاء هي حلوى مشتقة من الشوكولاتة تتكون عادة من المواد الصلبة بالإضافة إلى زبدة الكاكاو والسكر والحليب والملح، ولها مظهر أصفر شاحب أو عاجي، حيث أن درجة انصهار زبدة الكاكاو عالية بما يكفي للحفاظ على الشوكولاتة البيضاء صلبة في درجة حرارة الغرفة، وفي نفس الوقت منخفضة بدرجة كافية لإذابة الشيكولاتة البيضاء في الفم، وإليك طريقة تحضيرها.

تكات سحرية في تحضير الشيكولاتة البيضاء

المكونات:

100 جم زبدة.

⅓ كوب سكر مطحون ومنخول.

إثنين من الملاعق الصغيرة حليب بودره.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير:

نوضع الزبدة في حمام ماء لتذوب تمامًا ويضاف إليها سكر مطحون ويتم مزجهم جيدًا.

نضيف الحليب البودرة إلى المزيج المتجانس ويضاف إليهم الفانيليا ويتم تحريكهم جيدًا.

يتم وضع المزيج في القوالب ثم في الفريزر حتى تمام التماسك.

المكونات:

2 كوب من الحليب.

170 جم من الشيكولاتة البيضاء.

2 ملعقة سكر

½ ملعقة خلاصة موز.

4 ملاعق فانيليا.

طريقة التحضير:

يتم وضع الحليب في إناء ويوضع على النار الهادئة حتى الغليان الخفيف ويضاف إليه سكر الشيكولاتة البيضاء وخلاصة الموز والفانيليا.

نخفق المكونات باستخدام المضرب السلك يدويًا.

نسكب الشيكولاتة في الأواني الفخارية وتقدم دافئة.

طريقة تحضير كرات الشيكولاتة البيضاء

المكونات:

600 جم كريمة خفق.

كمية من جوز الهند المجفف.

كيلو من الشيكولاتة البيضاء.

كمية مناسبة من الشيكولاتة البيضاء المذابة.

طريقة التحضير:

يتم وضع الشيكولاتة البيضاء في حمام ماء ساخن لتذوب تمامًا.

يتم رفع كريمة الخفق على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان.

نضيف الشيكولاتة البيضاء إلى كريمة الخفق على النار مع التحريك المستمر حتى تصير لامعة وملساء.

يتم وضع المزيج على جانب حتى يبرد ونستطيع فرده.

نستخدم خيط ويتم لفه بين اليدين حتى يتم تشكيل كرات الشيكولاتة البيضاء.

نضع كمية مناسبة من الشيكولاتة البيضاء بين اليدين بحيث يمكن لفها ثم يتم تغطيتها بجوز الهند ويتم تكرار العملية حتى الانتهاء من الكمية.