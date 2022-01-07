كيكة الشوفان اللذيذة هشه وأسفنجية متعددة الفوائد في المنزل

يعتبر الشوفان من الحبوب الغذائية المفيدة لصحة الجسم بشكل كبير وينتشر وجودها بالنسبة للأشخاص أصحاب النظام الغذائي الصحي وأنظمة الريجيم نظراً لانه يحتوي على سعرات حرارية عالية لذلك يتناسب مع تلك الفئة ولا يؤدي ضرر لزيادة الجسم فهو يحتوي على سعرات حرارية منخفضه جداً، وتعتبر تلك الفئة تنحرم من الكثير من الوجبات ومقبلات الطعام نظراً لزيادة الحجم لذلك يتم استخدام الشوفان في الكثير من الوجبات والمعجنات بدلاً من استخدام الدقيق العادي للحفاظ على صحة الجسم من الدهون وفي ذات الوقت يعطي مذاق رائع و نكهات مختلفة مرغوبة ويمكن تحضيرها بدون نظام غذائي فهو ممتلئ بالفوائد الصحية لذلك موضوع اليوم هو طريقة تحضير كيكة الشوفان الصحية يمكنك متابعة الخطوات عبر هذا المقال.

طريقة تحضير كيكة الشوفان

مكونات التحضير:

كوب إلا ربع من الزبدة.

ماء مغلي للعجن.

كوب من دقيق الشوفان.

كوب دقيق عادي.

نصف كوب من الكريمة.

بيضتان.

ملعقة من البيكنج باودر.

رشه قرفة.

ملعقة من الفانيليا ويفضل أن تكون سائلة.

كوب من السكر الأبيض.

كوب من السكر البني.

مقدار 200 جرام من الزبيب.

تحضير مقدار كوب ونصف من الماء المغلي أولاً ثم نقوم بوضعه فى وعاء عميق ثم إضافة دقيق الشوفان تدريجياً ونتركهم معاً بدون تقليب حتى يصبح بارداً. تحضير وعاء متوسط الحجم ويوضع فيه الزبدة ثم المكونات الأخرى وأصناف السكر الأبيض والبني ثم تحضير المضرب الكهربائي وإخفاقهم معاً. بعد تشغيل الزبدة مع السكر يتم إضافة باقي المكونات البيض ثم مسحوق البيكنج باودر والفانيليا السائلة، وخليط الشوفان بالماء ثم الدقيق العادي بعد نخله، تشغيل المضرب الكهربائي مرة أخرى حتى مزج كافة المكونات معاً. تحضير صينية لكيكة الشوفان مدهونة بالزبدة أو بها ورق الزبدة حتى يمنع إلتصاق العجين ووضع فيها خليط الكيك. تسخين الفرن لمدة عشر دقائق قبل إدخال الصينية ثم وضعها داخل الفرن على الرف في المنتصف وتركها دون فتح الفرن لمدة لا تقل عن خمس وثلاثين دقيقة حتى إكتمال النضج. توزيع خليط الكريمة على الكيك بعد النضج وتركها حتى تبرد ثم تقديمها.

طريقة إعداد كيكة الشوفان: