الفراخ بالكاري، اصبحت الاكلات الهندية من أكثر الأشياء الأشياء التي يعشقها الجميع لمذاقها الرائع ومن اكثر الاكلات الهندية المشهورة هي الفراخ بالكاري حيث انهم يتقونها وقد اشتهرت في الوطن العربي والمطاعم ومن خلال السطور القدمة سنتعرف على طريقة عمل الفراخ بالكاري بالطريقة الهندية.

أربعة صدور من الدجاج بالعظم وبدون جلد.

أربع قطع من فخذ الدجاج بدون الدبوس وبدون جلد.

٢ بصلة كبيرة من البصل المقطع.

رشة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود البودرة.

ربع كوب من الزيت.

٣ من الجزر المقطع.

ملعقه طعام من الثوم المهروس.

مئة غرام من البازيلاء المثلجة.

٢ ملعقة من بودرة الكاري.

أربعمئة غرام من حليب جوز الهند.

الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة من ورق الميرمية الطازج.

ملعقة صغيرة من الزعتر الطازج.

ملعقة صغيرة من الأوريغانو الطازج.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقة متوسطة من الملح.

ملعقتان من الزيت إضافيتين.

ملعقة كبيرة من الأعشاب المشكلة ( ميرمية، أوريغانو وزعتر).

في البداية نقوم بغسل الدجاج جيدا بالماء والليمون او الخل والدقيق يم نقوم بتصفيته من الماء ثم نقوم بتتبيله بالملح والفلفل الاسود.

ثم نضع قدر كبير على النار وبه كمية من الزيت ثم نقوم بقلي الدجاج به ونتركه جانبا، ثم نقوم باضافة البصل المقطع في نفس الزيت ونقوم بتحمير البصل على نار هادئة وعندما يذل الثوم نضيف الثوم المهروس ونقلبه جيدا ثم نضيف الكاري والجزر ثم نقوم بتقليبهم جيدا لمدة دقيقة.

ثم نقوم باضافة حليب جوز الهند والماء إلى أن يغلي الخليط ونقوم بالتقليب ثم نقوم باضافة الدجاج ونقوم بالتقليب لجميع المكونات جيدا ثم نقوم بتهدئة النار ونتركهم لمدة ربع ساعة على النار.

ثم نقوم بطحن جميع التوابل ثم نضيفها للخليط ونتركهم على النار لمدة عشرين دقيقة، ثم نضيف البازلاء ونتركها لمدة خمس دقائق ثم نرفعه من على النار.

نضع مقلاة على النار ونضع بها بعض الزيت ثم ننتظر حتى يسخن ثم نقوم بوضع باقي كمية الاعشاب ونقوم بقليها ثم سكبها على الكاري بعد وضعه في طبق التقديم.

الفراخ بالكاري بالطريقة الهندية المكوِّناتطريقة التحضير