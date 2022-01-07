اصنعى بلح الشام فى منزلك مثل المحلات وبكل سهولة

بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية ومن أكثر الحلويات المحببة للكبار والصغار ويمكنك تحضير بلح الشام فى منزلك كما هو متوفر فى المتاجر ويكون صحى أكثر على اطفالك ويعتبر بلح الشام سورى المنشأ وهناك أقاويل أنه سمى بلح الشام لأنه يشبه البلح ونسبة لأهل الشام فى هذا المقال نقدم لكم اسهل طريقة لصنع بلح الشام فى المنزل بكل سهولة وخطوة بخطوة إليكم الطريقة.طريقة تحضير بلح الشام
مكونات الوصفة:
- كوب واحد من الطحين.
- كوب واحد من الماء.
- ربع فنجان من الزيت.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- رشة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
- شربات.
- كوبان من السكر.
- كوبان من الملح.
- عصير نصف ليمونة.
- رشة فانيليا.
- نحضر قدر متوسط الحجم ونضعه على النار ثم نضع كوب من الماء وربع فنجان من الزيت ونتركهم على النار حتى الغليان.
- وعند غليان الماء نقوم بإضافة كوب الطحين ورشة الفانيليا وملعقة صغيرة من النشا فى نفس الوقت مع الاستمرار فى التقليب حتى نحصل على عجين متماسك.
- بعد ذلك نقوم بإغلاق النار على العجين ويفضل أن نستخدم العجانة ثم بعد ذلك نتركها قليلاً حتى تبرد.
- نقوم بإضافة بيضة للعجين ثم نخلط العجين وبعد ذلك نضيف البيضة الثانية ونخلط وبعد ذلك الثالثة ونخلط حتى لا يصبح العجين متكتل.
- بعد هذه الخطوة نضع العجين فى قمع الحلويات حتى يأخذ شكل بلح الشام المميز ونقوم بوضع مقلاة بداخلها زيت على النار ونتركه يسخن قليلاً ثم نضع بداخلها العجين بعد أن يأخذ الشكل المطلوب.
- ننتظر قليلاً حتى يتحول لون العجين إلى اللون الذهبى المميز ثم نخرجه من المقلاة ونضعه فى الشربات .
- بعد ذلك نقوم برفع بلح الشام من الشربات ونصفيه جيداً ونضعه فى طبق التقديم .
- نقوم بإحضار قدر متوسط الحجم ثم نضعه على نار متوسطة ونضع فيه الماء وكوبان من السكر وننتظر حتى يغلى الخليط.
- بعد ذلك نضيف عصير نصف ليمونة ورشة من الفانيليا ثم نترك المزيج على نار متوسطة لمدة دقيقتين وبعد ذلك نرفعه من على النار.
- ونتركه حتى يبرد.
الوسوم
بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية ومن أكثر الحلويات المحببة للكبار والصغار ويمكنك تحضير بلح الشام فى منزلك كما هو متوفر فى المتاجر ويكون صحى أكثر على اطفالك ويعتبر بلح الشام سورى المنشأ وهناك أقاويل أنه سمى بلح الشام لأنه يشبه البلح ونسبة لأهل الشام فى هذا المقال نقدم لكم اسهل طريقة لصنع بلح الشام فى المنزل بكل سهولة وخطوة بخطوة إليكم الطريقة.طريقة تحضير بلح الشام
مكونات الوصفة:
- كوب واحد من الطحين.
- كوب واحد من الماء.
- ربع فنجان من الزيت.
- ثلاث بيضات.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- رشة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
- شربات.
- كوبان من السكر.
- كوبان من الملح.
- عصير نصف ليمونة.
- رشة فانيليا.
- نحضر قدر متوسط الحجم ونضعه على النار ثم نضع كوب من الماء وربع فنجان من الزيت ونتركهم على النار حتى الغليان.
- وعند غليان الماء نقوم بإضافة كوب الطحين ورشة الفانيليا وملعقة صغيرة من النشا فى نفس الوقت مع الاستمرار فى التقليب حتى نحصل على عجين متماسك.
- بعد ذلك نقوم بإغلاق النار على العجين ويفضل أن نستخدم العجانة ثم بعد ذلك نتركها قليلاً حتى تبرد.
- نقوم بإضافة بيضة للعجين ثم نخلط العجين وبعد ذلك نضيف البيضة الثانية ونخلط وبعد ذلك الثالثة ونخلط حتى لا يصبح العجين متكتل.
- بعد هذه الخطوة نضع العجين فى قمع الحلويات حتى يأخذ شكل بلح الشام المميز ونقوم بوضع مقلاة بداخلها زيت على النار ونتركه يسخن قليلاً ثم نضع بداخلها العجين بعد أن يأخذ الشكل المطلوب.
- ننتظر قليلاً حتى يتحول لون العجين إلى اللون الذهبى المميز ثم نخرجه من المقلاة ونضعه فى الشربات .
- بعد ذلك نقوم برفع بلح الشام من الشربات ونصفيه جيداً ونضعه فى طبق التقديم .
- نقوم بإحضار قدر متوسط الحجم ثم نضعه على نار متوسطة ونضع فيه الماء وكوبان من السكر وننتظر حتى يغلى الخليط.
- بعد ذلك نضيف عصير نصف ليمونة ورشة من الفانيليا ثم نترك المزيج على نار متوسطة لمدة دقيقتين وبعد ذلك نرفعه من على النار.
- ونتركه حتى يبرد.