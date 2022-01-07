اصنعى بلح الشام فى منزلك مثل المحلات وبكل سهولة

بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية ومن أكثر الحلويات المحببة للكبار والصغار ويمكنك تحضير بلح الشام فى منزلك كما هو متوفر فى المتاجر ويكون صحى أكثر على اطفالك ويعتبر بلح الشام سورى المنشأ وهناك أقاويل أنه سمى بلح الشام لأنه يشبه البلح ونسبة لأهل الشام فى هذا المقال نقدم لكم اسهل طريقة لصنع بلح الشام فى المنزل بكل سهولة وخطوة بخطوة إليكم الطريقة.

بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية ومن أكثر الحلويات المحببة للكبار والصغار ويمكنك تحضير بلح الشام فى منزلك كما هو متوفر فى المتاجر ويكون صحى أكثر على اطفالك ويعتبر بلح الشام سورى المنشأ وهناك أقاويل أنه سمى بلح الشام لأنه يشبه البلح ونسبة لأهل الشام فى هذا المقال نقدم لكم اسهل طريقة لصنع بلح الشام فى المنزل بكل سهولة وخطوة بخطوة إليكم الطريقة.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع