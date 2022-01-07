البسكويت بالعجوة.. طريقة عمل البسكويت بالعجوة بمكونات بسيطة

البسكويت بالعجوة،يعتبر البسكويت بالعجوة من افضل المعجنات والمقرمشات التي يحبها الجميع كما انه يحتوى على قيمة غذائية عالية لذلك ننصح بتناوله للأطفال والكبار ويمكن تناوله في اوي وقت وبين الوجبات ولا يقتصر على مناسبة معينة وفيما يلي طريقة عمل البسكويت بالعجوة.

3 أكواب من الدقيق.

كوب من السمن.

ملعقتين نشا.

بيضة كبيرة.

نصف كوب سكر ناعم.

ملح.

بيكنج بودر.

فانيليا.

الحشو “نصف كيلو عجوة، 3 ملاعق زبدة سايحة”.

في وعاء عميق نضع السمنة والسكر نقوم بخلطهم جيدا بوسطة مضرب البيض لمدة عشر دقائق حتى نحصل على قوام كريمي ابيض.

ثم نضع البيض والفانيليا مع الاستمرار في الخفق، ثم نضيف الدقيق والبيكنج باودر ورشة ملح ونستمر في الخلط.

ثم نقوم باعداد العجوة للحشو، نحضر اناء ونضع به ملعقة من الزبدة وعندما تسيح الزبدة نضع عليها العجوة ونقوم بتقليبها ويمكن اضافة ربع كوب من اللبن حتى تكون مرنة وعندما تنضج نقوم باغلاق النار.

وعلى سطح مستوي نقوم بفرد العجينة ثم نقوم بفرد العجوة عليها ثم نغلق العجينة وبواسطة سكينه نقوم بتقسيم العجينة بالعحجم المناسب لكي.

ثم نحضر صينية مناسبة وندهنها بالزيت ثم نقوم برص البسكويت عليها.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ثم ندخل الصينية الفرن حتى تنضج ونتركه حتى يبرد تماما.

3 ونصف كوب دقيق

2 كوب ماء دافىء

ثلاثة أرباع كوب زيت

نصف كوب سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

سمسم حسب الرغبة

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طريقة التحضير :