أسرار تتبيلة الشيش طاووق الأصلي الطري واللذيذ مثل المطاعم

الشيش طاووق من اسهل الاكلات التي يمكنك أن تحضيرها سواء في كوجبة غذاء او في العشاء وهذا لأنه من الوجبات السريعة والاقتصادية وبطعم لذيذ جدا، حيث تعد من أكثر الأكلات المحببة لدي الاطفال ولهذا يطالبون تحضيرها بشكل دائم، لهذا يبحثن جميع الأمهات عن طريقة سهلة لتحضيرها الشيش طاووق و سر تتبيلة التي تجعله طري و لذيذ.

الشيش طاووق من الاكلات المتكاملة التي تحتوي على كافة القيم الغذائية لأنه يتكون من اللحم و الخضروات والنشويات وسنقدم لكم مكونات تحضيره وهي:

4 صدور من الدجاج المقطع مكعبات او اوراك.

فلفل الوان مقطع مكعبات.

بصل مقطع مكعبات.

ربع كوب من ماء البصل.

علبة كبيرة من الزبادي.

3 معالق كبيرة من الخل الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من معجون طماطم.

2 معلقة كبيرة من الصويا صوص.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من الشطة.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

من اسهل الوصفات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها خلال دقائق فقط، طريقة التحضير هي: