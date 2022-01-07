أسرار تتبيلة الشيش طاووق الأصلي الطري واللذيذ مثل المطاعم

الشيش طاووق من اسهل الاكلات التي يمكنك أن تحضيرها سواء في كوجبة غذاء او في العشاء وهذا لأنه من الوجبات السريعة والاقتصادية وبطعم لذيذ جدا، حيث تعد من أكثر الأكلات المحببة لدي الاطفال ولهذا يطالبون تحضيرها بشكل دائم، لهذا يبحثن جميع الأمهات عن طريقة سهلة لتحضيرها الشيش طاووق و سر تتبيلة التي تجعله طري و لذيذ.مقادير الشيش طاووق
الشيش طاووق من الاكلات المتكاملة التي تحتوي على كافة القيم الغذائية لأنه يتكون من اللحم و الخضروات والنشويات وسنقدم لكم مكونات تحضيره وهي:
- 4 صدور من الدجاج المقطع مكعبات او اوراك.
- فلفل الوان مقطع مكعبات.
- بصل مقطع مكعبات.
- ربع كوب من ماء البصل.
- علبة كبيرة من الزبادي.
- 3 معالق كبيرة من الخل الأبيض.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من معجون طماطم.
- 2 معلقة كبيرة من الصويا صوص.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من الثوم البودر.
- ملعقة من البابريكا.
- نصف ملعقة من الشطة.
- ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
من اسهل الوصفات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها خلال دقائق فقط، طريقة التحضير هي:
- اولا نأتي بصدور الدجاج ونقوم بتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم.
- ثم نأتي ببوله كبيرة ونضيف بداخلها الزبادي والخل الابيض و الزيت و و ماء البصل ونقوم بتقلبهم جيدا.
- بعد ذلك نضيف كافة التوابل من الملح و الفلفل الاسود و البابريكا والثوم البودر والشطة والبصل البودر.
- نقوم بخلط التوابل مع الخليط جيدا حتى يمتزجا.
- نضع عليهم مكعبات صدور الدجاج ونحرص على خلط التتبيلة مع صدور الدجاج جيدا.
- نغطي الدجاج ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
- في ذلك الوقت نقوم بوضع أعواد الشيش طاووق الخشبية في ماء لمدة ساعة لكي لا تحترق.
- بعد ذلك نقوم برص مكعبات صدور الدجاج المتبلة على الأعواد الخشبية مع رص الخضروات.
- نقوم برص اعواد الشيش طاووق في صينية مدهونة بالزيت.
- ثم نقوم بتسخين الفرن علي الشبكة ونضع الصينية داخلة.
- نشعل الشواية ومن الاسفل على درجة حرارة 180 درجة.
- نقوم بتقليبه بين الحين والآخر حتى يحصل على لون الشوي المميز.
- ثم نخرجها ونقوم بتقديم للطعام بالصحة و الهنا.
الوسوم
الشيش طاووق من اسهل الاكلات التي يمكنك أن تحضيرها سواء في كوجبة غذاء او في العشاء وهذا لأنه من الوجبات السريعة والاقتصادية وبطعم لذيذ جدا، حيث تعد من أكثر الأكلات المحببة لدي الاطفال ولهذا يطالبون تحضيرها بشكل دائم، لهذا يبحثن جميع الأمهات عن طريقة سهلة لتحضيرها الشيش طاووق و سر تتبيلة التي تجعله طري و لذيذ.مقادير الشيش طاووق
الشيش طاووق من الاكلات المتكاملة التي تحتوي على كافة القيم الغذائية لأنه يتكون من اللحم و الخضروات والنشويات وسنقدم لكم مكونات تحضيره وهي:
- 4 صدور من الدجاج المقطع مكعبات او اوراك.
- فلفل الوان مقطع مكعبات.
- بصل مقطع مكعبات.
- ربع كوب من ماء البصل.
- علبة كبيرة من الزبادي.
- 3 معالق كبيرة من الخل الأبيض.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من معجون طماطم.
- 2 معلقة كبيرة من الصويا صوص.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من الثوم البودر.
- ملعقة من البابريكا.
- نصف ملعقة من الشطة.
- ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
من اسهل الوصفات التي يمكن أن تقومي بتحضيرها خلال دقائق فقط، طريقة التحضير هي:
- اولا نأتي بصدور الدجاج ونقوم بتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم.
- ثم نأتي ببوله كبيرة ونضيف بداخلها الزبادي والخل الابيض و الزيت و و ماء البصل ونقوم بتقلبهم جيدا.
- بعد ذلك نضيف كافة التوابل من الملح و الفلفل الاسود و البابريكا والثوم البودر والشطة والبصل البودر.
- نقوم بخلط التوابل مع الخليط جيدا حتى يمتزجا.
- نضع عليهم مكعبات صدور الدجاج ونحرص على خلط التتبيلة مع صدور الدجاج جيدا.
- نغطي الدجاج ونتركه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.
- في ذلك الوقت نقوم بوضع أعواد الشيش طاووق الخشبية في ماء لمدة ساعة لكي لا تحترق.
- بعد ذلك نقوم برص مكعبات صدور الدجاج المتبلة على الأعواد الخشبية مع رص الخضروات.
- نقوم برص اعواد الشيش طاووق في صينية مدهونة بالزيت.
- ثم نقوم بتسخين الفرن علي الشبكة ونضع الصينية داخلة.
- نشعل الشواية ومن الاسفل على درجة حرارة 180 درجة.
- نقوم بتقليبه بين الحين والآخر حتى يحصل على لون الشوي المميز.
- ثم نخرجها ونقوم بتقديم للطعام بالصحة و الهنا.