تكات تحضير الكحك البيتي الناعم في المنزل بالخطوات بكيلو واحد دقيق أبيض

تكات تحضير الكحك البيتي الناعم نقدمها للسيدات حيث يعد الكحك من أهم الوصفات الخاصة بالمصريين وعاداتهم المميزة، فيمكن تحضيره في المنزل بطرق مختلفة، لهذا تبحث الكثير من النساء عن طرق تحضير الكحك في المنزل، حتى تتأكد من جودته، بالإضافة إلى أن سعر كيلو الكحك بالمقارنة مع تحضيره في المنزل باهظ الثمن، لذا سوف نقوم بذكر طريقة عمل الكحك من خلال مقالنا.

تكات تحضير الكحك البيتي الناعم

يتميز المصرين بعاداتهم، حيث يقومون بصنع الكحك في الأعياد وخاصة في عيد الفطر، فيحبه الكثير من الناس، ولذلك سنقوم بتوضيح طريقة تحضيره في المنزل من خلال هذا المقال، فإذا أردتِ الحصول على طريقة التحضير يمكنك المتابعة.

مكونات الكحك البيتي الناعم

يمكن عمل الكحك في المنزل باستخدام عدة مكونات مختلفة، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

كيلو من دقيق المخبوزات.

نصف كوب من السمن.

٣ ملاعق من لبن البودرة.

ملعقتين من السمسم.

ملعقة من السكر.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من ريحة الكحك.

نصف كوب من اللبن.

ماء دافئ للعجن.

رشة من الملح.

ربع كيلو من الملبن.

ربع كيلو من العجوة.

زبدة.

في وعاء عميق، قومي بوضع الدقيق المنخول، مع اللبن البودرة، والسكر والملح، والبيكنج بودر، وريحة الكحك.

قومي بإضافة السمن على المكونات والتقليب جيدًا، حتى يتمازجوا جيدًا.

عند التأكد من تمازج المكونات، قومي بإضافة اللبن والماء بالتدريج إلى الخليط، مع العجن المستمر، حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

اتركي العجين القليل من الوقت، حتى يرتاح ويصبح أكثر نعومة.

في هذا الوقت قومي بتحضير العجوة بإضافة الزبدة مع السمسم إليها في وعاء وتقليبهم جيدًا.

وفي وعاء أخر قومي بتشكيل الملبن إلى كرات صغيرة و متساوية.

قومي بتشكيل عجين الكحك إلى كرات صغيرة مضاف إليها الحشوة المفضلة إليكِ.

شكلي سطح الكحك باستخدام المنقاش اليدوي إذا توفر، أو الشوكة.

حضري صينية مدهونة بالسمن، وقومي برص كرات الكحك بها.

قومي بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠°.

اتركي الصينية في الفرن لمدة ربع ساعة مع الانتباه.

عندما يأخذ الكحك اللون الذهبي المميز قومي بإخراجه، وتقديمة في طبق التقديم.

يمكن وضع السمسم على سطح الكحك إذا أردتِ ذلك.

طريقة عمل الكحك البيتي الناعم