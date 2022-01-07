“بمكونات اقتصادية”.. أصنعي بنفسك كيكة الخوخ واللوز في المنزل ألذ كيك ممكن تدوقيها في حياتك وتحدي

يختلف ذوق كلاً منا في عمل الحلويات، فمنا من يفضل الكيكات بمختلف أنواعها ومنا يفضلها بالشيكولاتة وغيرها، ولكن هناك طريقة سهلة ولذيذة ولن يختلف عليها أغلب الأشخاص وهي حلوى الكيك بالخوخ واللوز اللذيذة، والتي ستجعلين أسرتك يندهشون من طعمها الرائع، فقومي الآن بصناعة كيك الخوخ و اللوز وقدميها مع كوب الشاي أو اللبن ليستفيد أفراد أسرتك من اللوز والخوخ لوجود الفيتامينات بهم، وإليك في المقال أسهل طريقة لعملها

طريقة عمل كيك الخوخ واللوز بمكونات بسيطة

تعد المرأة المصرية من أكبر صناع الحلويات والتي تقوم بالإبتكار دائماً أثناء عمل الحلويات لأسرتها، ومن أفضل ما يمكنها عمله الكيك، ولكن هل جربتي طريقة عمل كيك الخوخ واللوز لتعطي مذاقاً طيباً ويستفيد أسرتك بدخول نوع الفواكه بها، حيث أن الخوخ مفيد لأجسامنا، كما أن اللوز أيضاً به فوائد عديدة، تابعي المقال وقومي بعملها فوراً.

يمكنك عمل كيك الخوخ واللوز في أسرع وقت بمكونات سهلة وبسيطة وإسعدي أسرتك بألذ حلوى، وإليك الطريقة فيما يلي:

ثلاث حبات كبيرة من الخوخ.

كوب ونصف كبار من السكر الأبيض.

حبتين من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من اللبن الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من بيكربونات الصوديوم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

حفنة كبيرة من اللوز.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كيسين من الفانيليا.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كيس من البيكنج بودر.

ملعقتان من اللوز المطحون.

بولة كبيرة عميقة.

خلاط كهربائي لمزج الخليط.

فى بولة عميقة قومي بوضع الدقيق.

أضيفي إليه بيكربونات الصوديوم والبيكنج بودر وإخلطيهم سوياً.

قومي بوضع الملح، ثم أضيفي اللوز المطحون، وقلبي المكونات جيداً وإتركيهم جانباً.

في الخلاط الكهربائي قومي بوضع السكر وأضيفي إليه البيض، وإخفقيهم جيداً حتى يصبح اللون أبيض.

أضيفي الفانيليا، وإخلطي مرة أخرى.

قومي بتذويب الزبدة على نار هادئة وضعيها على الخليط، وإخفقي مرة أخرى.

أضيفي اللبن الحليب الدافئ، وإخلطي مرة أخرى.

إسكبي الخليط السائل على المكونات الجافة، وإخلطيهم مع بعضهم جيداً.

جهزي صينية وإدهنيها بالزيت.

قومي بغسل الخوخ جيداً وأزيلي البذور منها ثم قطعيه قطع صغيرة متساوية وضعيها في أسفل الصينية.

سخني الفرن على درجة حرارة 180، وضعي الخليط على الخوخ في الصينية وأدخليها الفرن.

إتركيها حتى تنضج لمدة تتراوح بين الثلث ساعة النصف ساعة وتابعيها.

إخرجي الصينية من الفرن، وإنتظري حتى تهدأ.

إقلبيها في صينية التقديم وضعي اللوز على وجهها.

قطعيها إلى مثلثات، وقدميها مع كوب من الشاي.

مكونات عمل كيكة الخوخ واللوزطريقة التحضير