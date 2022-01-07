طريقة عمل كيكة المج السريعة واللذيذة بدون فرن و الطعم تحفة

كيكة المج تعد من أكثر الطرق السهلة والبسيطة جدا، الكيك من أكثر الحلويات و المقبلات التي يتم تحضيرها بشكل دائم و بعض الاحيان نقوم بتحضيرها يومياً وهذا لأنها من الحلويات الخفيفة و المغذية التي يفضلها الجميع من الصغار و الكبار، لهذا يبحثن الامهات دايما عن طرق جديدة و سريعة لتحضير الكيك لكي يتم تناوله كمقبلات او في الإفطار، ولهذا حرصنا على تقديم اسهل واسرع الطرق لعمل الكيك من خلال المج بدون استخدام الفرن وفي 10 دقائق فقط.مكونات كيك المج السريعة
مكونات هذه الطريقة من الكيك لا تختلف عن الكيك العادي ولكن تختلف الكميات فقط، وسنقدم لكم هذا بالتفصيل وهي:
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ¾ كوب من الزيت النباتي.
- 2 حبة من البيض.
- ¾ كوب من السكر.
- 2 ملعقة من النشا
- نصف كوب من الكاكاو.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- معلقة صغيرة من البيكنج البودر.
- رشة من الملح.
- فانيليا.
لن تجدي أسرع من هذه الطريقة لتحضير الكيك بدون استعمال الفرن أو خطوات كثيرة، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات وهي:
- اولا نأتي ببوله كبيرة ونضع بداخلها الحليب و السكر ونخلطهم جيدا حتى يبدأ السكر في الذوبان.
- بعد ذلك نقوم باضافة الزيت والكاكاو ونخلطهم جيدا بالمضرب الكهربائي و يمكن استخدام الخلاط الكهربائي.
- نخلط المكونات جيدا حتى يذوب الكاكاو و السكر تماما.
- نأخذ نصف كمية هذا الصوص ونحتفظ به في الثلاجة.
- النصف الاخر من الصوص نقوم نضيف عليه 2 حبة من البيض ونضربهم جيدا مع اضافة الفانيليا.
- نخلط البيض مع الصوص جيدا.
- في بوله اخري نضع المكونات الجافة من الدقيق ويفضل نخله مع البيكنج بودر و رشة الملح و النشا ونخلطهم جيدا.
- ثم نقوم بوضع خليط الكاكاو على الدقيق بالتدريج مع الخلط الجيد حتى يصبح لديك خليط الكيكة المتماسك.
- بعد ذلك نأتي بالمج ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل المج.
- نضع خليط الكيك في المجات ونحرص على ملي منتصف المج فقط لأنه سوف ترتفع في التسوية.
- نرص المجات في اناء كبير ونضيف إلى منتصف المج ماء مغلي.
- نقوم بتغطية الإناء جيدا ويفضل وضع فوطة عليه لكي لا يتسرب البخار.
- ثم نضع الاناء علي نار هادئة.
- نتركه لمدة نصف ساعة حتى يتم تسوية الكيك.
- بعد ذلك نختبر الكيك بوضع خله في منتصف المج إذا خرج نظيف إذا هو أصبح جاهز.
- نتركه حتى يهدأ ثم نقوم بتوزيع الصوص التي قمنا بحفظه وتوضع على الكيك ويقدم الطعام بالصحة والهنا.
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كيكة المج تعد من أكثر الطرق السهلة والبسيطة جدا، الكيك من أكثر الحلويات و المقبلات التي يتم تحضيرها بشكل دائم و بعض الاحيان نقوم بتحضيرها يومياً وهذا لأنها من الحلويات الخفيفة و المغذية التي يفضلها الجميع من الصغار و الكبار، لهذا يبحثن الامهات دايما عن طرق جديدة و سريعة لتحضير الكيك لكي يتم تناوله كمقبلات او في الإفطار، ولهذا حرصنا على تقديم اسهل واسرع الطرق لعمل الكيك من خلال المج بدون استخدام الفرن وفي 10 دقائق فقط.مكونات كيك المج السريعة
مكونات هذه الطريقة من الكيك لا تختلف عن الكيك العادي ولكن تختلف الكميات فقط، وسنقدم لكم هذا بالتفصيل وهي:
- كوب من الدقيق الأبيض.
- ¾ كوب من الزيت النباتي.
- 2 حبة من البيض.
- ¾ كوب من السكر.
- 2 ملعقة من النشا
- نصف كوب من الكاكاو.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- معلقة صغيرة من البيكنج البودر.
- رشة من الملح.
- فانيليا.
لن تجدي أسرع من هذه الطريقة لتحضير الكيك بدون استعمال الفرن أو خطوات كثيرة، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات وهي:
- اولا نأتي ببوله كبيرة ونضع بداخلها الحليب و السكر ونخلطهم جيدا حتى يبدأ السكر في الذوبان.
- بعد ذلك نقوم باضافة الزيت والكاكاو ونخلطهم جيدا بالمضرب الكهربائي و يمكن استخدام الخلاط الكهربائي.
- نخلط المكونات جيدا حتى يذوب الكاكاو و السكر تماما.
- نأخذ نصف كمية هذا الصوص ونحتفظ به في الثلاجة.
- النصف الاخر من الصوص نقوم نضيف عليه 2 حبة من البيض ونضربهم جيدا مع اضافة الفانيليا.
- نخلط البيض مع الصوص جيدا.
- في بوله اخري نضع المكونات الجافة من الدقيق ويفضل نخله مع البيكنج بودر و رشة الملح و النشا ونخلطهم جيدا.
- ثم نقوم بوضع خليط الكاكاو على الدقيق بالتدريج مع الخلط الجيد حتى يصبح لديك خليط الكيكة المتماسك.
- بعد ذلك نأتي بالمج ونقوم بتوزيع القليل من الزيت داخل المج.
- نضع خليط الكيك في المجات ونحرص على ملي منتصف المج فقط لأنه سوف ترتفع في التسوية.
- نرص المجات في اناء كبير ونضيف إلى منتصف المج ماء مغلي.
- نقوم بتغطية الإناء جيدا ويفضل وضع فوطة عليه لكي لا يتسرب البخار.
- ثم نضع الاناء علي نار هادئة.
- نتركه لمدة نصف ساعة حتى يتم تسوية الكيك.
- بعد ذلك نختبر الكيك بوضع خله في منتصف المج إذا خرج نظيف إذا هو أصبح جاهز.
- نتركه حتى يهدأ ثم نقوم بتوزيع الصوص التي قمنا بحفظه وتوضع على الكيك ويقدم الطعام بالصحة والهنا.