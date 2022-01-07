طريقة عمل كيكة المج السريعة واللذيذة بدون فرن و الطعم تحفة

كيكة المج تعد من أكثر الطرق السهلة والبسيطة جدا، الكيك من أكثر الحلويات و المقبلات التي يتم تحضيرها بشكل دائم و بعض الاحيان نقوم بتحضيرها يومياً وهذا لأنها من الحلويات الخفيفة و المغذية التي يفضلها الجميع من الصغار و الكبار، لهذا يبحثن الامهات دايما عن طرق جديدة و سريعة لتحضير الكيك لكي يتم تناوله كمقبلات او في الإفطار، ولهذا حرصنا على تقديم اسهل واسرع الطرق لعمل الكيك من خلال المج بدون استخدام الفرن وفي 10 دقائق فقط.

مكونات هذه الطريقة من الكيك لا تختلف عن الكيك العادي ولكن تختلف الكميات فقط، وسنقدم لكم هذا بالتفصيل وهي:

كوب من الدقيق الأبيض.

¾ كوب من الزيت النباتي.

2 حبة من البيض.

¾ كوب من السكر.

2 ملعقة من النشا

نصف كوب من الكاكاو.

نصف كوب من الحليب السائل.

معلقة صغيرة من البيكنج البودر.

رشة من الملح.

فانيليا.

السريعة

لن تجدي أسرع من هذه الطريقة لتحضير الكيك بدون استعمال الفرن أو خطوات كثيرة، وسنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات وهي: