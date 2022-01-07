ثلاث وصفات طبيعية لتطويل وكثافة الشعر والتمتع بشعر ناعم

الشعر هو محل اهتمام المرأة والفتاة منذ الصغر فهو ما يميز شخص عن شخص وفي الواقع لا توجد طبيعة شعر تشبه شعر آخر حيث يتميز كل شخص بطول أو نعومة الشعر، ولا شك أن نوع الشعر الطويل يعتبر من أكثر أنواع الشعر جاذبية ورغبه من النساء لذلك نجد أن المرأة بطبيعتها تبحث عن طرق لتطويل الشعر خاصه أن هناك أنواع من الشعر لا تنمو بسهولة وتحتاج إلي محفز طبيعي يساعدها على الطول، وهناك الكثير من الوسائل الغير موثوقة وليس لها مصادر ويلجأ إليها الكثير من الأشخاص على الرغم من النصائح التي يقدمها الأطباء بعدم إتباع تلك الطرق فهي ليست مضمونة ولا يستطيع الشخص معرفة مكوناتها لذلك نقدم لكم الحلول الطبيعية من البيئة لتطويل الشعر عبر هذا المقال.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

الوصفة الأولى ماء البصل لتطويل الشعر:

يعتبر عصير البصل من المكونات التي تساعد على تحفيز نمو فروة الشعر حيث كان يستخدم قديماً في خلطات تطويل الشعر وكذلك علاج التهابات الفروة والتخلص من القشرة المزعجة عن طريق تحضير كأس من ماء البصل بالإضافة إلي ملعقتين كبيرتين من عسل النحل وتقليبهم معاً ووضع الخليط على شعر جاف قبل النوم ووضع غلاف على الشعر وترك الخليط طوال الليل وعند الاستيقاظ نقوم بغسل الشعر جيداً بالبلسم وتنظيفه من رائحة البصل والحرص على استخدام تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

الوصفة الثانية الموز لتطويل الشعر:

تساعد ثمار الموز على فرد الشعر والتخلص من التقصف مما يعمل على تطويل الشعر وترطيبه ويتم استخدام تلك الوصفة عن طريق تحضير اثنين من ثمار الموز أو أكثر حسب طول الشعر وهرس الموز ثم وضع ملعقتين من العسل وملعقة من زيت جوز الهند ومزجهم معاً حتى يصبح الخليط ناعم، ثم نقوم بتطبيق الخليط بإستخدام فرشاة أسنان صغيرة ووضعهم على الشعر لمدة نصف ساعه وبعد ذلك يتم غسل الشعر وتجفيفه تستخدم مرتين أسبوعياً.

الوصفة الثالثة بذور الحلبة لتكثيف الشعر:

تعتبر بذور الحلبة من أقدم الوسائل التي كانت تستخدم في تطويل الشعر وتكثيفه عن طريق نقع مقدار نصف كأس من بذور الحلبة في الماء ووضع الماء في بخاخ ويتم تصفيف الشعر بالماء يومياً ونلاحظ طول وكثافة الشعر خلال أسبوعين