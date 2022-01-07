معجزة كريم ميبو والنشا للتبيض الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

تبيض الوجه بكريم ميبو والنشا من أعظم وأفضل الوصفات التي يمكن استخدامها للحصول على بشرة مثالية، حيث أن هذا الخليط يحتوي على عنصران من أهم عناصر تفتيح البشرة، فكريم ميبو معروف ومشهور بمعالجة مسام الجلد من أعمق الخلايا، فهو مرطب و يعمل على التخفيف من هيجان البشرة، كما أنه من أهم وأفضل الكريمات المستخدمة في معالجة الحروق الجلدية السطحية والعميقة، وأيضا يتميز نشا الذرة بحصوله على الكثير من المعادن المفيدة التي تقوم بتغذية البشرة، وتعمل على تفتيح المسام، كما أن النشا وكريم ميبو من أكثر العناصر التي يمكن بفضلها الحصول على بشرة خالية من العيوب.

مكونات إعداد كريم ميبو والنشا للتبيض الفوري للبشرة

يعتبر هذا الخليط من أفضل الوصفات التي تساهم في تفتيح لون البشرة بشكل كامل، حيث يتم تنفيذ الخطوات التالية:

عبوة من كريم ميبو الطبي ويتم الحصول عليه من الصيدلية.

ربع كوب من النشا.

ملعقتين من الماء البارد.

ملعقتين من جيل الصبار.

في طبق عميق نقوم بإفراغ محتويات كريم ميبو بالكامل ومعه جيل الصبار ونقلبهم جيدا..

ثم نقوم بتذويب النشا والماء البارد معا في إناء أخر حتى يذوب النشا تماما.

نقوم بإضافة خليط النشا إلى كريم ميبو، ثم نقلبهم معا حتى يتم الحصول على كريم متجانس وناعم.

يتم الاحتفاظ بهذا الخليط في علبة محكمة الغلق ونظيفة في الثلاجة لوقت الاستخدام.

يتم دهن هذا الكريم على البشرة يوميا في الصباح وقبل الخروج من المنزل.

طريقة إعداد كريم ميبو والنشافوائد خليط كريم ميبو مع النشا للبشرة

يتميز خليط كريم ميبو مع نشا الذرة بالعديد من الفوائد الصحية التي يمكن بفضلها معالجة جميع مشاكل البشرة، ومن أهم فوائدهم ما يلي: